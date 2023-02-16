16 февраля
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Происшествия

За три дня женщину два раза вытаскивали из-под завалов после землетрясения

Жительницу Сирии дважды за три дня спасли из-под руин ее дома после землетрясения, сообщает BBC News.

Землетрясение. Латакия, Сирия.
Землетрясение. Латакия, Сирия.
Съемка: «Канопус-В», vk.com/roscosmos

Женщина была на седьмом месяце беременности, когда из-за землетрясения обрушилась часть дома, в котором она жила. Е е извлекли из-под завалов, однако она оказалась в больнице и родила мальчика, пишет Lenta.ru.

После родов она вернулась домой, так как другого жилья не было. И тут дом окончательно рухнул.

Спасатели извлекли из-под завалов младенца и мать. Мальчик госпитализировали в критическом состоянии, женщина сломала ногу. Сейчас здоровье малыша нормализуется, но он по-прежнему в госпитале.

Муж забрал раненую жену, и они поселились в палатке. Вместе с ними там разместились еще девять родственников.

Ранее самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.

Что произошло

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 (по другим оценкам — 7,7, прим.ред.) произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Затем случился еще один разрушительный подземный толчок.

Сейсмологи зафиксировали более 3 тыс. афтершоков.

Землетрясения с 3170 «афтершоковыми» ударами причинили разрушения в турецких провинциях с населением 13 млн человек. Разрушения зафиксированы на территории диаметром 500 км.

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