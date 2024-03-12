12 марта
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Происшествия

Заброшенное метро в Сибири взяли под охрану, чтобы в нем не катались на лодках

Власти Омска наняли частную фирму для охраны недостроенных станция метро.

В метрополитене.
В метрополитене.
pixabay.com.

Решение принято чтобы обеспечить безопасность горожан. Дело в том, что некоторые омичи пытались кататься на каноэ в недостроенных тоннелях, пишет "Комсомольская правда".

А также там жарили шашлыки.

О метрополитене

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. Планировалось пустить его в 1997 году. Потом в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. Однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой линии метро в феврале 2014 года правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом.

В 2019 году стало известно, что строительство метрополитена будет окончательно прекращено. Одна из очередей метрополитена будет затоплена.

А недостроенные объекты решено ликвидировать.

Другой сибирские проект

В 1995 году началось строительство красноярского метрополитена, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

Начались уголовные преследования ряда должностных лиц, связанных с проектом строительства. Среди таких чиновников - Олег Митволь (бывший замглавы Росприроднадзора). Его подозревают в хищении 950 млн рублей.

По версии следствия, он мог присвоить себе деньги, которые выделили из федерального бюджета на корректировку проектной документации строительства метрополитена.

Митволя задержали при попытке улететь в Дубай.

Ранее сообщалось, что спустя 30 лет после начала работ в Красноярске запустят метро.

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