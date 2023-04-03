3 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Задержали подозреваемую во взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга

Задержали девушку, подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Северной столицы.

Информацию о задержании девушки подтверждает Следственный комитет. При этом в правоохранительных органах не исключают, что Трепову могли использовать для организации убийства.

Девушка могла не знать о том, что внутри подаренной ею статуэтки находилась взрывчатка, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве военкора знала его. Сначала организаторы не разрешили злоумышленнице занести в помещение статуэтку, которая у нее была с собой.

Однако она попросила разрешения у военкора Татарского. Тот позволил ей пройти, поскольку узнал постоянную гостью. Он предложил ей сесть рядом, но девушка выбрала самое удаленное от него кресло.

Между тем появилась информация, что подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе «Стрит-бар». Пострадали более 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

В кафе проходил творческий вечер военкора. Присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ спрятали в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость