Задержали подозреваемую во взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга

Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Северной столицы.

Информацию о задержании девушки подтверждает Следственный комитет. При этом в правоохранительных органах не исключают, что Трепову могли использовать для организации убийства.

Девушка могла не знать о том, что внутри подаренной ею статуэтки находилась взрывчатка, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве военкора знала его. Сначала организаторы не разрешили злоумышленнице занести в помещение статуэтку, которая у нее была с собой.

Однако она попросила разрешения у военкора Татарского. Тот позволил ей пройти, поскольку узнал постоянную гостью. Он предложил ей сесть рядом, но девушка выбрала самое удаленное от него кресло.

Между тем появилась информация, что подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе «Стрит-бар». Пострадали более 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

В кафе проходил творческий вечер военкора. Присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ спрятали в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.