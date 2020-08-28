Задержание ракетчика в Барнауле странным образом совпало с завершением испытания СПРН

За несколько дней до задержания в Барнауле военнослужащего РВСН, арестованного за госизмену в пользу Украины, в армии отчитались об успешных испытаниях секретной системы, основа наземного эшелона которой несет дежурство в Алтайском крае.

Напомним, накануне в Барнауле за госизмену задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Скрутили 31-летнего Сергея Сидорчука, когда он с полным пакетом «сведений и тайн» возвращался домой из продуктового магазина — этот момент попал на видео.

Барнаульский гарнизонный военный суд арестовал ракетчика и отправил в СИЗО, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ЗАТО Сибирский. Анна Зайкова

У задержанного быстро нашли украинских родственников: несколько человек из Луцка он отметил как родственников и подписался на паблики Волынской области Украины.

Жена Сидорчука называет Луцк родным городом. Женщина следит за новостями группы ЗАТО Сибирский, где дислоцирована дивизия РВСН, и публикует различные фото из закрытого города.

По мнению генерала ФСБ Александра Михайлова, офицер попал в поле зрения разведки Украины в тот период, когда страны «были вместе».

«Он может симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но может наступить какая-то деформация сознания — социальная, политическая или психологическая — и человек идет на сотрудничество», — пояснил генерал.

Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» мультимедиа.минобороны.рф.

Стоит отметить, что за пару дней до задержания Сидорчука в СМИ сообщили о завершении испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно», — отметил генеральный конструктор системы на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Разработчикам до конца сентября предстоит устранить несколько полученных замечаний.