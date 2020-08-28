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Происшествия

Задержание ракетчика в Барнауле странным образом совпало с завершением испытания СПРН

За несколько дней до задержания в Барнауле военнослужащего РВСН, арестованного за госизмену в пользу Украины, в армии отчитались об успешных испытаниях секретной системы, основа наземного эшелона которой несет дежурство в Алтайском крае.

Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Задержание военного в Барнауле за госизмену.
кадр из видео.

Напомним, накануне в Барнауле за госизмену задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Скрутили 31-летнего Сергея Сидорчука, когда он с полным пакетом «сведений и тайн» возвращался домой из продуктового магазина — этот момент попал на видео.

Барнаульский гарнизонный военный суд арестовал ракетчика и отправил в СИЗО, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ЗАТО Сибирский.
ЗАТО Сибирский.
Анна Зайкова

У задержанного быстро нашли украинских родственников: несколько человек из Луцка он отметил как родственников и подписался на паблики Волынской области Украины.

Жена Сидорчука называет Луцк родным городом. Женщина следит за новостями группы ЗАТО Сибирский, где дислоцирована дивизия РВСН, и публикует различные фото из закрытого города.

По мнению генерала ФСБ Александра Михайлова, офицер попал в поле зрения разведки Украины в тот период, когда страны «были вместе».

«Он может симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но может наступить какая-то деформация сознания — социальная, политическая или психологическая — и человек идет на сотрудничество», — пояснил генерал.

Радиолокационная станция &quot;Воронеж-ДМ&quot;
Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ»
мультимедиа.минобороны.рф.

Стоит отметить, что за пару дней до задержания Сидорчука в СМИ сообщили о завершении испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно», — отметил генеральный конструктор системы на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Разработчикам до конца сентября предстоит устранить несколько полученных замечаний.

СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и траекториях — для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Кроме того, система собирает информацию о космических объектах.

Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж».

Станции подобного типа несут дежурство в Алтайском крае и еще семи регионах России. Также строят две станции под Мурманском и Воркутой, и еще одну запланировали в Крыму.

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