Задержание ракетчика в Барнауле странным образом совпало с завершением испытания СПРН

Напомним, накануне в Барнауле за госизмену задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
По данным ФСБ, мужчина собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.
Скрутили 31-летнего Сергея Сидорчука, когда он с полным пакетом «сведений и тайн» возвращался домой из продуктового магазина — этот момент попал на видео.
Барнаульский гарнизонный военный суд арестовал ракетчика и отправил в СИЗО, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
У задержанного быстро нашли украинских родственников: несколько человек из Луцка он отметил как родственников и подписался на паблики Волынской области Украины.
Жена Сидорчука называет Луцк родным городом. Женщина следит за новостями группы ЗАТО Сибирский, где дислоцирована дивизия РВСН, и публикует различные фото из закрытого города.
По мнению генерала ФСБ Александра Михайлова, офицер попал в поле зрения разведки Украины в тот период, когда страны «были вместе».
«Он может симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но может наступить какая-то деформация сознания — социальная, политическая или психологическая — и человек идет на сотрудничество», — пояснил генерал.
Стоит отметить, что за пару дней до задержания Сидорчука в СМИ сообщили о завершении испытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
«Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно», — отметил генеральный конструктор системы на военно-техническом форуме «Армия-2020».
Разработчикам до конца сентября предстоит устранить несколько полученных замечаний.
СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и траекториях — для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Кроме того, система собирает информацию о космических объектах.
Основу наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж».
Станции подобного типа несут дежурство в Алтайском крае и еще семи регионах России. Также строят две станции под Мурманском и Воркутой, и еще одну запланировали в Крыму.