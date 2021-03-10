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Происшествия

Закрыто дело сибирских подростков, обвиняемых в планах взрыва здания ФСБ в Minecraft

Следователи закрыли самое серьезное дело, которое ранее возбудили в отношении трех подростков из Канска — участие в террористическом сообществе, сообщает «Новая газета» со ссылкой на постановление СК, родителей подследственных и адвокатов.

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Дело об участии в террористическом сообществе закрыли из-за отсутствия состава преступления. Следователи не усмотрели в «сообществе» структурированности, наличия подразделений и четкого распределения функций между участниками.

За всеми фигурантами признано право на реабилитацию.

Поводом для начала уголовного преследования стала переписка, где школьники обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в видеоигре Minecraft, пишет tvk6.ru.

Между тем, подростков все еще обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. По этому делу школьников задержали в июне 2020 года.

По делу проходят трое девятиклассников. Двое школьников признали вину, их поместили под домашний арест, третий подросток отказался признать себя виновным, его отправили в СИЗО, уточняет Baza.

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