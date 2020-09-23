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Происшествия

Защитник хоккейной команды выпил и погиб в неравной драке в Сибири

В Омской области местного жителя обвинили в убийстве спортсмена, напавшего на нескольких молодых людей, сообщает региональный СК.

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Инцидент произошел в Омске 18 сентября — около 5 часов утра у торгового центра обнаружили тело 28-летнего мужчины. Как выяснилось, погиб он в драке.

По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вышел из кафе и увидел группу молодых людей.

«Стал беспричинно избивать одного из них, в конфликт вмешался 30-летний прохожий, который пытался остановить драку», — рассказали в ведомстве.

Однако погибший начал избивать и его. В связи с чем прохожий «жестоко избил нападавшего и нанес ему удар ногой в голову».

Этот удар, отметили в СК, причинил спортсмену черепно-мозговую травму, ставшую причиной смерти.

Михаил Клементьев, погибший защитник ХК &quot;Олимп&quot;.
Михаил Клементьев, погибший защитник ХК «Олимп».
vk.com/hcolympclub.

Пытавшегося разнять драку прохожего задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Как сообщает «СуперОмск», погибшим оказался защитник хоккейного клуба «Олимп» Михаил Клементьев. У него остались жена и маленький сын.

В официальной группе «Олимпа» во «ВКонтакте» отметили, что спортсмен был улыбающимися и радостным человеком.

«В эту новость сложно поверить до сих пор <…> Он был неотъемлемой частью нашей команды, он был всегда улыбающимися и радостным, на него всегда можно было положится в трудную минуту <…> Он навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, номер 76», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, в конце июля похожий случай произошел в Барнауле — мужчина хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, бывший боксер, убил его ударом сзади в голову.

Накануне вдова убитого встретилась с участницей конфликта — девушкой, которая плотно занималась кик-боксингом.

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