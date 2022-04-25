Затонуло круизное судно у берегов японского острова. Военные нашли 10 погибших

Власти Японии подтвердили гибель 10 человек после исчезновения круизного судна Kazu 1.

У берегов острова Хоккайдо с судна был подан сигнал бедствия, потом оно затонуло, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Береговой охране Японии.

Судно вышло из порта Уторо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады.

Сигнал бедствия поступил спустя несколько часов пути.

По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.

К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии.

Были найдены 10 человек. Сначала сообщалось, что они были без сознания. <Подтвердить смерть человека в Японии могут только медики.>

В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция, пишет bfm.ru. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку и вернулся в Токио.