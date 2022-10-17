Заживо сгорел водитель грузовика после аварии под Новосибирском

В стоявший на дороге грузовик въехала фура, пишет Газета.Ru.
Один из автомобилей загорелся.
Водитель не смог покинуть кабину и сгорел заживо.
Ранее пьяный «каскадер» проехался на перевернутом авто мимо гаишников и чуть не сгорел заживо.
Водитель заживо сгорел после ДТП около поселка Горный (Новосибирская область), сообщает «Инцидент Новосибирск».
В стоявший на дороге грузовик въехала фура, пишет Газета.Ru.
Один из автомобилей загорелся.
Водитель не смог покинуть кабину и сгорел заживо.
Ранее пьяный «каскадер» проехался на перевернутом авто мимо гаишников и чуть не сгорел заживо.
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