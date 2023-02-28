28 февраля
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Происшествия

Землетрясения в Крыму и Турции: об «ответной реакции» и взаимосвязи рассказали сейсмологи

Накануне случилось сейсмособытие неподалеку от Алушты. Эпицентр находился на глубине Черного моря. Толчки ощущали все жители южного берега Крыма.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Магнитуда составила 4, 4.

Специалисты проверяют все данные о подземном толчке. По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяны Гореловой, Крым часто трясет. Но не всегда люди это чувствуют. Причем повторных толчков не зарегистрировали, указывает Газета.Ru.

Особое мнение

В этот же день новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. <Погиб один человек, 69 госпитализированы.> Жители Крыма в соцсетях связывали землетрясение у полуострова с сейсмособытием в Турции.

Однако директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что крымское к турецкому землетрясению не имеет никакого отношения. То есть — самостоятельный подземный толчок.

Также эксперт сказал, что уничтожительные землетрясению, как в Турции, полуострову не грозят.

Однако Горелова не исключила, что крымское землетрясение могло стать ответной реакцией на толчки в Турции. А пока готовится аналитический прогноз.

Закарпатье

Между тем накануне в Закарпатской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,3, пишет Lenta.ru. Толчки зарегистрированы на глубине два километра. В домах наблюдались движения посуды и мебели, вибрация окон, скрип пола и стен.

Сибирь

На минувших выходных ощутимое землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сибири. Эпицентр находился в центральной части горной системы Восточный Саян, в высокогорном регионе Тофалария. Также сильное землетрясение произошло на Камчатке.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Красноярском крае. Между тем отголоски мировых землетрясений ощутили на Алтае. С начала 2023 года это уже пятое сейсмособытие в Республике Алтай, сообщают в ГУ МЧС. Всего за 2022 год зарегистрировали 34 сейсмособытия — примерно по три землетрясения в месяц.

Словом, различные страны и регионы «потряхивает», мягко говоря.

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