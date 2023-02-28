Землетрясения в Крыму и Турции: об «ответной реакции» и взаимосвязи рассказали сейсмологи

Накануне случилось сейсмособытие неподалеку от Алушты. Эпицентр находился на глубине Черного моря. Толчки ощущали все жители южного берега Крыма.

Магнитуда составила 4, 4.

Специалисты проверяют все данные о подземном толчке. По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяны Гореловой, Крым часто трясет. Но не всегда люди это чувствуют. Причем повторных толчков не зарегистрировали, указывает Газета.Ru.

Особое мнение

В этот же день новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции. <Погиб один человек, 69 госпитализированы.> Жители Крыма в соцсетях связывали землетрясение у полуострова с сейсмособытием в Турции.

Однако директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что крымское к турецкому землетрясению не имеет никакого отношения. То есть — самостоятельный подземный толчок.

Также эксперт сказал, что уничтожительные землетрясению, как в Турции, полуострову не грозят.

Однако Горелова не исключила, что крымское землетрясение могло стать ответной реакцией на толчки в Турции. А пока готовится аналитический прогноз.

Закарпатье

Между тем накануне в Закарпатской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,3, пишет Lenta.ru. Толчки зарегистрированы на глубине два километра. В домах наблюдались движения посуды и мебели, вибрация окон, скрип пола и стен.

Сибирь

На минувших выходных ощутимое землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сибири. Эпицентр находился в центральной части горной системы Восточный Саян, в высокогорном регионе Тофалария. Также сильное землетрясение произошло на Камчатке.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Красноярском крае. Между тем отголоски мировых землетрясений ощутили на Алтае. С начала 2023 года это уже пятое сейсмособытие в Республике Алтай, сообщают в ГУ МЧС. Всего за 2022 год зарегистрировали 34 сейсмособытия — примерно по три землетрясения в месяц.

Словом, различные страны и регионы «потряхивает», мягко говоря.