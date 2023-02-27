Ощутимое землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Сибири

Эпицентр находился в центральной части горной системы Восточный Саян, в высокогорном регионе Тофалария.

Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Тофы

В Тофаларии проживает коренной малочисленный народ России — тофалары, или тофы.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Красноярском крае. Между тем отголоски мировых землетрясений ощутили на Алтае. С начала 2023 года это уже пятое сейсмособытие в Республике Алтай, сообщают в ГУ МЧС. Всего за 2022 год зарегистрировали 34 сейсмособытия — примерно по три землетрясения в месяц.