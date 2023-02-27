27 февраля
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Происшествия

Один человек погиб, 69 пострадали из-за нового землетрясения в Турции

Один человек погиб, 69 попали в больницы из-за землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 27 февраля в провинции Малатья, сообщает ТАСС.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции.
Скриншот YouTube.

Глава управления по ЧС Турции добавил, что в ведомстве получили уже более 20 уведомлений об обрушении зданий.

На местах пяти обрушившихся строений сейчас ведут активные поисково-спасательные мероприятия. Под обломками одного из четырехэтажных домов могут находиться люди.

Глава департамента по минимизации рисков проинформировал, что за три недели с момента первого землетрясения зарегистрировали более 10,2 тыс. повторных подземных толчков. Такую цифру обычно получают за полгода.

Из них 45 афтершоков имели магнитуду от 5 до 6.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошла серия разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Число погибших уже превысило 44 тыс. человек.

20 февраля на границе Сирии и Турции произошло еще одно землетрясение.

В феврале сильные сейсмособытия отмечали в Грузии, Румынии, в Таджикистане на границе с Китаем, Италии, Иране, Непале, а также в сибирских городах и рядом с Алтаем и на Камчатке.

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