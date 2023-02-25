Сильное землетрясение произошло на Камчатке

Толчки начались в 18:25 по местному времени (9:25 по Москве).

Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 170 км от крупнейшего города края Петропавловска-Камчатского.

24 февраля, на полуострове уже регистрировали три землетрясения магнитудой от 3,6 до 4,6. Эпицентры были в разных частях акватории, недалеко от побережья.

Ранее, 6 февраля, в Турции и Сирии произошла серия разрушительных землетрясений. Погибло более 44 тыс. человек.

20 февраля на границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение.

В феврале сильные сейсмособытия отмечали в Грузии, Румынии, в Таджикистане на границе с Китаем, Италии, Иране, Непале, а также в сибирских городах и рядом с Алтаем.