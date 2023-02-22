22 февраля
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Происшествия

Женщина, убившая свою дочь, может избежать срока в колонии из-за психического заболевания

Приговор жительнице Советского района, убившей свою дочь, будет зависть от ее психического состояния. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Следствие установило, что погибшая девочка и ее старшие братья находились в социальной опасности. Выяснилось, что их мать состояла на консультативном учете с диагнозом «шизофрения».

Женщине предъявили обвинение по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью». Свою вину 40-летняя мать признала.

В рамках следствия женщину дополнительно обследуют в стационаре.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему полный доклад об обстоятельствах убийства ребёнка в Советском районе собственной матерью.

Ранее обвиняемая привела свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла. Все это произошло на глаза 8-летнего сына.

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