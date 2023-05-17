18 мая
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Происшествия

Женщине выставили счет за "фотосессию" букета в российском ресторане

Женщина сфотографировала букет в ресторане в Воронеже. За это ей выставили счет, пишет Life.ru.

Букет цветов.
Букет цветов.
Фото: freepik.

В воронежском ресторане женщину заставили заплатить две тыс. рублей за то, что она сфотографировала принесенный с собой букет. Ценник "за фотосессию" она заметила в чеке.

"Решила пообедать, заказала суп, и со мной был мой букет, который мне подарили. Мы его решили сфотографировать, и нам поставили в чеке позицию — "фотосессия", и это не шутка", сказала она.

По ее словам, она пришла в ресторан с подругой и делала селфи с подаренным ей букетом. Оказалось, что посетительница является владелицей сервиса по доставке цветов.

Администрация заведения заявила, что на самом деле гостья пришла с фотографом и использовала интерьер кафе для продвижения своего бизнеса.

"В нашем ресторане действительно, согласно регламенту, стоимость проведения фотосессии составляет две тыс. рублей", — сказал представитель ресторана.

За эти деньги гостю предоставляют два кофе и два десерта, но проводить фотосессию можно только по предварительной договоренности. По их словам, посетительниц заранее предупредили о стоимости съемки, а они не возражали.

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