Жесткая посадка Boeing с горящим шасси: что известно о ЧП в барнаульском аэропорту

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула произошло ЧП: загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул. Лайнер совершил жесткую посадку. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Подробности происшествия — в материале altapress.ru.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.

Данные о жесткой посадке самолёта Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул, поступили в МЧС в 21:21.

Командир воздушного судна (КВС) после касания полосы сообщил о возгорании шасси. Диспетчер аэропорта объявил тревогу, в 21.15 местного времени спасательные службы были на месте происшествия. В 21.26 задымление ликвидировали.

По последним данным, после посадки самолета за медицинской помощью обратились 49 человек. «За помощью к врачам обратилось 49 человек, 48 отпущены на амбулаторное лечение», — сказал источник «Интерфакса».

Тяжких телесных повреждений никто не получил — в основном, речь идет об ушибах. Детей среди пострадавших нет.

ЧП в барнаульском аэропорту life.ru

На борту самолета находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. По сообщению регионального минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. На месте ЧП работали психологи.

Сейчас на месте работает следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Компания AZUR air, которой принадлежит загоревшийся самолет, разместила в соцсетях официальное сообщение, что пострадавшие пассажиры получат компенсации. Сумма выплат пока не называется.

26 сентября пассажиры рейса Барнаул — Камрань улетят во Вьетнам резервным бортом.

AZUR air (юридическое название ООО «АЗУР эйр») — российская чартерная авиакомпания. Под этим брендом компания начала работу в декабре 2014 года.

До конца 2014 года компания именовалась «Катэкавиа» и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании ЮТэйр. Сегодня это самостоятельный авиаперевозчик.