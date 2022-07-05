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Происшествия

Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул — Рубцовск

На трассе Барнаул — Рубцовск случилась серьезная авария. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск» в понедельник, 4 июля 2022 года.

Автомобиль получил серьезные повреждения
Автомобиль получил серьезные повреждения
https://vk.com/incident_rubtsovsk

На кадрах видна иномарка, которая улетела в кювет и получила серьезные повреждения. В тексте поста указывается, что водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Подписчики паблика уточнили, что ДТП произошло на 318-м км автодороги А-322 на участке между населенными пунктами Колос и Новоалександровка.

Водителя автомобиля госпитализировали
Водителя автомобиля госпитализировали
vk.com/incident_rubtsovsk
Водителя автомобиля госпитализировали
Водителя автомобиля госпитализировали
vk.com/incident_rubtsovsk
Водителя автомобиля госпитализировали
Водителя автомобиля госпитализировали
vk.com/incident_rubtsovsk

Что именно произошло с легковым автомобилем, очевидцы не рассказали. Однако, повреждения на крыше транспортного средства свидетельствуют, что машина опрокинулась.

Ранее сообщалось, что 3 июля днем в Новочихинском районе опрокинулся автомобиль с детьми. Водитель погиб в больнице от полученных травм, дети получили разные повреждение.

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