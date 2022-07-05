На кадрах видна иномарка, которая улетела в кювет и получила серьезные повреждения. В тексте поста указывается, что водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
Подписчики паблика уточнили, что ДТП произошло на 318-м км автодороги А-322 на участке между населенными пунктами Колос и Новоалександровка.
Что именно произошло с легковым автомобилем, очевидцы не рассказали. Однако, повреждения на крыше транспортного средства свидетельствуют, что машина опрокинулась.
Ранее сообщалось, что 3 июля днем в Новочихинском районе опрокинулся автомобиль с детьми. Водитель погиб в больнице от полученных травм, дети получили разные повреждение.