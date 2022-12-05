5 декабря
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Происшествия

Житель Алтая избил родного брата за невыход на работу

В Алтайском крае в поселке Благовещенка 48-летний мужчина до смерти избил своего брата за то, что он не пошел на работу, сообщает СК по региону.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

Инцидент произошел в конце ноября. По версии следствия, задержанный помог родственнику устроиться на работу. Он, в свою очередь, выпивал и идти никуда не хотел.

В очередной раз, обнаружив своего брата пьяным, обвиняемый начал его избивать. Место преступления подозреваемый покинул. Пострадавший от телесных повреждений скончался через несколько дней.

Задержанному предъявили обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас он находится под стражей. Ведется сбор доказательств произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее толпа подростков в балаклавах избила мужчину в сибирском регионе.

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