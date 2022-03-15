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Происшествия

Житель Алтая протаранил внедорожником машину своего обидчика

26-летний житель Горного Алтая решил отомстить обидчику, протаранив его «Ладу» своим УАЗом. Как выяснилось, молодой человек не первый раз вымещал свои обиды подобным образом.

Житель Алтая протаранил машину своего обидчика
Житель Алтая протаранил машину своего обидчика
МВД по Республике Алтай.

Сотрудники МВД по Республике Алтай установили, что между подозреваемым и его односельчанином произошла ссора, которая завершилась дракой на улице.

Спустя несколько часов обвиняемый увидел соседа на улицы у своей машины ВАЗ 21140. Скандал разгорелся снова — и молодой человек, разогнавшись на внедорожнике, несколько раз протаранил автомобиль, после чего уехал.

Супруга потерпевшего обратилась в полицию. По ее оценке, ущерб составил 70 тысяч рублей.

В полиции отметили, что подозреваемый уже имел судимость за совершение аналогичного преступления. В конце прошлого года он, поссорившись с односельчанами, также на автомобиле врезался в забор, а после этого монтировкой разбил окна в их доме.

Избежать суда не удалось и в этот раз — Кош-Агачский районный суд признал 26-летнего жителя района виновным по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).

Суд назначил сельчанину наказание в виде условного срока на 1 год и 2 месяца с испытательным сроком 2 года, пишут «Новости Горного Алтая».

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