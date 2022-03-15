Житель Алтая протаранил внедорожником машину своего обидчика

Сотрудники МВД по Республике Алтай установили, что между подозреваемым и его односельчанином произошла ссора, которая завершилась дракой на улице.
Спустя несколько часов обвиняемый увидел соседа на улицы у своей машины ВАЗ 21140. Скандал разгорелся снова — и молодой человек, разогнавшись на внедорожнике, несколько раз протаранил автомобиль, после чего уехал.
Супруга потерпевшего обратилась в полицию. По ее оценке, ущерб составил 70 тысяч рублей.
В полиции отметили, что подозреваемый уже имел судимость за совершение аналогичного преступления. В конце прошлого года он, поссорившись с односельчанами, также на автомобиле врезался в забор, а после этого монтировкой разбил окна в их доме.
Избежать суда не удалось и в этот раз — Кош-Агачский районный суд признал 26-летнего жителя района виновным по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).
Суд назначил сельчанину наказание в виде условного срока на 1 год и 2 месяца с испытательным сроком 2 года, пишут «Новости Горного Алтая».