21 августа
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Происшествия

Житель Алтая вырастил 670 кустов мака и попал под уголовное дело

56-летнего жителя Чойского района Республики Алтай ждет суд за незаконное культивирование мака.

Маки.
Маки.
vk.com/banderol_art_gallery.

Сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у мужчины 670 кустов «мака снотворного».

Мужчина пояснил, что семена мака купил в магазине, после чего посадил их. Из полученного урожая он изготавливал наркосодержащий напиток для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные средства, либо их прекурсоры», пишет пресс-служба МВД региона.

Ранее в Кемеровской области 16-летнюю девушку обвинили в распространении наркотиков.

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