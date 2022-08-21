Житель Алтая вырастил 670 кустов мака и попал под уголовное дело

Сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у мужчины 670 кустов «мака снотворного».

Мужчина пояснил, что семена мака купил в магазине, после чего посадил их. Из полученного урожая он изготавливал наркосодержащий напиток для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные средства, либо их прекурсоры», пишет пресс-служба МВД региона.

Ранее в Кемеровской области 16-летнюю девушку обвинили в распространении наркотиков.