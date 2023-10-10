10 октября
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Происшествия

Житель Алтайского края 21 год прятался в Казахстане от наказания за убийство

Подозреваемый в убийстве житель Алтайского край 21 год скрывался от следствия в Казахстане. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Известно, что летом 2002 года в Камене-на-Оби компания из трех человек решила обокрасть пенсионера.

Они смогли проникнуть в дом, однако владелец оказал сопротивление незваным гостям. На что нападавший ударил не менее 23 раз пожилого мужчину в жизненно важные органы.

Как только хозяин дома перестал дышать, злоумышленники взяли все вещи и деньги, после чего скрылись.

Двоих почти сразу поймали и взяли под стражу. Но одному все-таки удалось скрыться. Он избавился от орудия убийства и уехал в Казахстан.

Спустя 21 год его местонахождение установили, после чего экстрадировали в Россию.

Во время допроса 43-летний мужчина перекладывал вину за убийство на подельников, но правоохранители опровергли его позицию. Теперь он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что пенсионера с большими связями, заказавшего убийство виновного в смерти сына, отправят на лечение.

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