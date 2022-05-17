17 мая
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Происшествия

Житель Алтайского края учинил погром в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивостока задержали жителя Алтайского края, который в пьяном виде устроил погром в зоне хранения багажа. Об этом сообщила пресс-служба МВД,

Житель Алтайского края устроил погром.
Житель Алтайского края устроил погром.
Кадр видео

Пассажир планировал улететь ночным рейсом в Петропавловск-Камчатский, но по каким-то причинам от посадки в самолет отказался. Он спустился в зону хранения багажа, где сломал рамку металлодетектора, монитор и системный блок компьютера.

Полицейские задержали дебошира и отвели в специальную комнату для нарушителей. Там он сломал оборудование для видеонаблюдения.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

За появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

А по факту умышленного повреждения имущества проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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