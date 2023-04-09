Житель наукограда раздел доверчивого молодого человека на остановке

К нему подошел неизвестный и завязал беседу — якобы ему понравилось пальто, в котором стоял парень. Неизвестный попросил примерить пальто. Доверчивый бийчанин согласился и протянул верхнюю одежду.
Злоумышленник схватил вещь и убежал. А потерпевший позвонил в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Бийска.
Ранее дерзкие бандиты в камуфляже украли у сотрудницы таможни 1,5 млн рублей. А в Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом. Женщина верила и переводила интернет-знакомому не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.