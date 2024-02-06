Жители Алтайского края в шоке от условий в больнице.

Горожане в шоке от условий в неврологическом отделение поликлиники №2.
На кадрах видно, что на потолке желтые подтеки, матрас грязный, а в стенах огромные дыры. В комментариях люди отнеслись к посту чуть ли не равнодушно, будто уже привыкли к таким условиям.
Мэрия Бийска и минздрав пока ничего не сказали.
Ранее пациенты барнаульской больницы пожаловались на плохие условия.
В помещениях было сильно холодно, и людям приходилось спать на шапках. Также по больнице бегали полчища тараканов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале