Жительница Барнаула назанимала 74 млн рублей на открытие частной клиники и не вернула деньги

53-летняя жительнице Барнаула задумала открыть частный медицинский центр, но в итоге все обернулось делом об особо крупном мошенничестве.

В 2013 году предпринимательница начала путем обмана и злоупотребления доверием получать деньги от трех директоров коммерческих предприятий под видом займов и в счет оплаты 1/3 долей в уставных капиталах медицинского центра. Всего ей перечислили 73,8 млн рублей.

При этом ни один из сроков возврата суммы займов она не исполнила, хотя подписывала договоры и соответствующие расписки.

Задержки бизнесвумэн объясняла тем, что вложила деньги в оборудование, раскрутку клиники и прочее.

Кроме того, от продолжала тянуть из предпринимателей финансы, ссылаясь на то, что нужно платить проценты по займам.

«При этом проценты по осуществленным займам мошенница выплачивала из вновь привлеченных ею у потерпевших же денежных средств, создавая иллюзию исполнения взятых на себя обязательств», — отметили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2016 году она и вовсе уговорила свою знакомую оформить кредит на 1,1 млн рублей, обязуясь сама его выплачивать. Однако после нескольких выплат, перестала это делать.

Свою вину в мошенничестве женщина не признала. Суд назначил ей 6 лет колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу в зале суда.

В порядке гражданского судопроизводства взыскан причиненный потерпевшим ущерб, добавили в прокуратуре.