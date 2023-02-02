2 февраля
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Происшествия

Жительницу Алтайского края признали виновной в гибели при пожаре своей матери и двух детей

Суд признал жительницу Тальменского района виновной в смерти своей матери и двух детей при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Фото пожара.
Фото пожара.
Прокуратура Алтайского края.

Трагедия произошла летом прошлого года. При пожаре умерли двое детей 4 и 6 лет и их 52-летняя бабушка. В следственном комитете подчеркнули, что потерпевшие не смогли выбраться из горящего помещения, поскольку спали в это время.

Они погибли от отравления окисью углерода на месте происшествия.

«Проявляя преступную небрежность, достоверно зная о неисправностях в электрической проводке на веранде жилого помещения, она не предприняла мер к их устранению и допустила проживание в опасной для жизни и здоровья ситуации своих родственников», — отметили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной в смерти по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Ранее двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии.

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