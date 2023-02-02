Жительницу Алтайского края признали виновной в гибели при пожаре своей матери и двух детей

Трагедия произошла летом прошлого года. При пожаре умерли двое детей 4 и 6 лет и их 52-летняя бабушка. В следственном комитете подчеркнули, что потерпевшие не смогли выбраться из горящего помещения, поскольку спали в это время.
Они погибли от отравления окисью углерода на месте происшествия.
«Проявляя преступную небрежность, достоверно зная о неисправностях в электрической проводке на веранде жилого помещения, она не предприняла мер к их устранению и допустила проживание в опасной для жизни и здоровья ситуации своих родственников», — отметили в ведомстве.
Суд признал женщину виновной в смерти по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком три года.
Ранее двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии.
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