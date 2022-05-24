Жителя Алтайского края осудили на четыре года за изнасилование

Как сообщает СУ СК по Алтайскому краю, в июне 2021 года в одном из сел Волчихинского района компания знакомых распивала спиртные напитки.

В ходе застолья осужденный предложил 31-летней гостье вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказала.

Тогда мужчина взял палку и нанес не менее пяти ударов по голове и ногам, а затем изнасиловал ее.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее стало известно, что 50-летнего жителя этого же района обвиняют в сексуальном насилии и развратных действиях над лицами, не достигших 14 лет.