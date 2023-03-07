7 марта
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Происшествия

Жителя Барнаула нашли зарезанным в собственной квартире

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в его квартире в Барнауле 28 февраля, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

На следующий день полиция задержала подозреваемого — 40-летнего жителя Барнаула.

Следствие выяснило, что вечером 27 февраля обвиняемый вместе с другом пришел в гости к потерпевшему, с которым до этого не был знаком.

Мужчины начали выпивать. В какой-то момент между собутыльниками случился конфликт, и гость дважды ударил хозяина квартиры ножом в грудь.

Потерпевший скончался на месте.

Перед тем, как скрыться, обвиняемый забрал из квартиры телевизор и мобильный телефон.

Сейчас следствие собирает доказательства. Возбудили уголовное дело об убийстве, расследование продолжают.

Ранее мужчина из ревности убил знакомого и хотел переложить вину за преступление на его сожительницу.

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