Жителя Барнаула нашли зарезанным в собственной квартире

На следующий день полиция задержала подозреваемого — 40-летнего жителя Барнаула.
Следствие выяснило, что вечером 27 февраля обвиняемый вместе с другом пришел в гости к потерпевшему, с которым до этого не был знаком.
Мужчины начали выпивать. В какой-то момент между собутыльниками случился конфликт, и гость дважды ударил хозяина квартиры ножом в грудь.
Потерпевший скончался на месте.
Перед тем, как скрыться, обвиняемый забрал из квартиры телевизор и мобильный телефон.
Сейчас следствие собирает доказательства. Возбудили уголовное дело об убийстве, расследование продолжают.
Ранее мужчина из ревности убил знакомого и хотел переложить вину за преступление на его сожительницу.