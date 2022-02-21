Жителя Барнаула осудили за убийство кота Васи канцелярским ножом

Мужчина жил с сестрой и ее котом в одной квартире. Василий зашел к нему в комнату и наделал на полу, что и стало поводом для жестокой расправы.
«Канцелярским ножом К. нанес несколько ударов в область шеи кота, что привело к гибели животного», — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.
Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
На суде барнаулец признал вину и раскаялся.
С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 60 часам обязательных работ.
Ранее суд в Омске приговорил к восьми месяцам колонии местного жителя, сбросившего с балкона пятого этажа собаку.