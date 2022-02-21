Жителя Барнаула осудили за убийство кота Васи канцелярским ножом

Житель Барнаула впал в ярость после того, как кот справил нужду в его комнате. Мужчина взял канцелярский нож и зарезал животное. Подробности altapress.ru рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Мужчина жил с сестрой и ее котом в одной квартире. Василий зашел к нему в комнату и наделал на полу, что и стало поводом для жестокой расправы.

«Канцелярским ножом К. нанес несколько ударов в область шеи кота, что привело к гибели животного», — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

На суде барнаулец признал вину и раскаялся.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 60 часам обязательных работ.

Ранее суд в Омске приговорил к восьми месяцам колонии местного жителя, сбросившего с балкона пятого этажа собаку.