21 февраля -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жителя Барнаула осудили за убийство кота Васи канцелярским ножом

Житель Барнаула впал в ярость после того, как кот справил нужду в его комнате. Мужчина взял канцелярский нож и зарезал животное. Подробности altapress.ru рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Зима. Кот.
Зима. Кот.
CCO.

Мужчина жил с сестрой и ее котом в одной квартире. Василий зашел к нему в комнату и наделал на полу, что и стало поводом для жестокой расправы.

«Канцелярским ножом К. нанес несколько ударов в область шеи кота, что привело к гибели животного», — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Фомина.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

На суде барнаулец признал вину и раскаялся.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 60 часам обязательных работ.

Ранее суд в Омске приговорил к восьми месяцам колонии местного жителя, сбросившего с балкона пятого этажа собаку.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость