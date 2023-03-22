Жителя Бийска отправили в колонию за сбитую насмерть 17-летнюю девушку

Пьяный 59-летний бийчанин на «Мазде» насмерть сбил пешехода вечером 1 апреля 2022 года. 22 марта этого года его осудили, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Проезжая перекресток, обвиняемый не посмотрел по сторонам и допустил наезд на переходящую дорогу девушку.

Сбитая 17-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Мужчина признал вину. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам.

На его имущество наложили арест на сумму более трех млн рублей. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы назначить бийчанину наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Барнауле водитель легковушки сбил пешехода.