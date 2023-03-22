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Происшествия

Жителя Бийска отправили в колонию за сбитую насмерть 17-летнюю девушку

Пьяный 59-летний бийчанин на «Мазде» насмерть сбил пешехода вечером 1 апреля 2022 года. 22 марта этого года его осудили, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Автомобиль сбил пешехода.
Автомобиль сбил пешехода.
СУ СК по Алтайскому краю

Проезжая перекресток, обвиняемый не посмотрел по сторонам и допустил наезд на переходящую дорогу девушку.

Сбитая 17-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Мужчина признал вину. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам.

На его имущество наложили арест на сумму более трех млн рублей. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы назначить бийчанину наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Барнауле водитель легковушки сбил пешехода.

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