Жителя Бийска отправили в колонию за сбитую насмерть 17-летнюю девушку

Проезжая перекресток, обвиняемый не посмотрел по сторонам и допустил наезд на переходящую дорогу девушку.
Сбитая 17-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Мужчина признал вину. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении пешеходам.
На его имущество наложили арест на сумму более трех млн рублей. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы назначить бийчанину наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее в Барнауле водитель легковушки сбил пешехода.