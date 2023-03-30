30 марта
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Происшествия

Злой барнаулец разбил три остановки по пути из бара

В Барнауле молодой человек разбил стекла в трех остановочных павильонах, когда возвращался из бара. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Разбитые остановки на Змеиногорском тракте.
Разбитые остановки на Змеиногорском тракте.
Пресс-служба администрации Барнаула

Согласно данным полиции, молодой человек 21 лет возвращался ночью из пивного бара. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и вдруг сильно разозлился.

В порыве гнева барнаулец несколько раз с силой пнул остановку общественного транспорта и разбил стекло. Но этого оказалось мало, и он разбил еще два остановочных павильона.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее москвич украл почти 12 тыс. лотерейных билетов, но все равно проиграл.

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