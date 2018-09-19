Александр Деринг создал проект кофейни и магазина с парящей лестницей

Архитекторы мастерской «Классики» представили эскиз двухэтажного дома на Пролетарской, 158 после капитального ремонта. У здания начала XIX века появится собственный арт-объект: лестница за витражом, которая как бы парит в воздухе, рассказал altapress.ru Александр Деринг.

«Классика» предлагает владельцу, компании «Адалин-Строй», устроить на первом этаже дома магазин. На втором этаже можно будет разместить кофейню.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Когда-то это была усадьба, выходящая главным фасадом на проезжую часть. Сейчас это островной объект, встроенный в современный жилой комплекс. Поэтому все его фасады равнозначны и это позволило нам спроектировать главный вход со стороны двора ЖК «Большая медведица». Там можно построить летнюю веранду кафе.

Эскиз дома на Пролетарской , 158. Александр Деринг.

Достоинством проекта станет лестничная клетка за витражом. Авторы предлагают построить стеклянные, почти невидимые ограждения маршей. Подчеркнув их архитектурным светом, можно добиться эффекта парения лестницы. Это будет настоящая скульптура, арт-объект здания.

Дом на ул. Пролетарской , 158 ( 2017 год). Анна Зайкова.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Работа над проектом дома на Пролетарской, 158 — уникальный опыт. Дом не имеет статуса памятника архитектуры, поэтому мы можем работать более свободно: сочетать исторические элементы с современными решениями. В процессе капремонта восстановится уникальная кирпичная кладка объекта, передающая его исторический образ. А лестничная клетка за стеклом — это современный элемент.

Сейчас «Классика» продолжает работу над проектированием дома на Пролетарской. Специалисты обследовали конструкции дома, определили какие из них требуют усиления. В ближайшее время архитекторы приступают к созданию рабочего проекта.