Член градосовета раскритиковал «дешевый» проект элитного дома рядом с мэрией Барнаула

Эксперт считает, что в композиции и посадке дома на участке нарушена логика построения жилой группы квартала.
Алексей Квасов,
член градостроительного совета Барнаула:
Подковообразная дворовая часть квартала открыта на общественное здание городского значения (администрация Барнаула, — прим. ред.). Повышение по углам выполнено неуместно. Такой прием используют на участках, где пересекаются транспортные магистрали или более мелкие, но все же значимые улицы.
Архитектор считает, что здание стоит повернуть двором к пр. Социалистическому, а к мэрии сделать логичное понижение этажности. Добавить этажи можно ближе к Короленко.
Алексей Квасов,
член градостроительного совета Барнаула:
Стилистика и архитектурные приемы проекта слишком эскизные и упрощенные. В целом это характерно для современной архитектуры. Пока ни один застройщик в Барнауле не готов, видимо, тратиться на достойное архитектурное произведение и платить проектным организациям за работу.
На периферии города такие простые решения не так критичны, считает Квасов. А вот в старой части они сильно заметны. «Исторические приемы в архитектуре не могут быть дешевыми как с точки зрения проектирования, так и точки зрения применяемых материалов и технологий», — говорит Квасов.
Квасов считает, что это слишком большое здание для данного участка.
Алексей Квасов,
член градостроительного совета Барнаула:
Жаль место. Мы уже визуально потеряли Дворец бракосочетания (рядом «Сибирия» строит многоэтажный ЖК «Собрание», — прим. ред.). Достаточно посмотреть с проспекта Ленина по соотношению масштабов: гигантский объект навис над историческим зданием. Уважение к среде читается только в применении «классических» карнизов и других деталей а-ля «классика».