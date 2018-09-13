Член градосовета раскритиковал «дешевый» проект элитного дома рядом с мэрией Барнаула

Архитектор и член градостроительного совета Барнаула Алексей Квасов указал на ряд серьезных проблем проекта дома на ул. Гоголя, 52. Элитную высотку планирует построить компания «Сибирия», которая продемонстрировала эскиз на публичных слушаниях.

Эксперт считает, что в композиции и посадке дома на участке нарушена логика построения жилой группы квартала.

Алексей Квасов,

член градостроительного совета Барнаула:

Подковообразная дворовая часть квартала открыта на общественное здание городского значения (администрация Барнаула, — прим. ред.). Повышение по углам выполнено неуместно. Такой прием используют на участках, где пересекаются транспортные магистрали или более мелкие, но все же значимые улицы.

Архитектор считает, что здание стоит повернуть двором к пр. Социалистическому, а к мэрии сделать логичное понижение этажности. Добавить этажи можно ближе к Короленко.

Возможное расположение здания на Гоголя , 52. yandex.ru.

Алексей Квасов,

член градостроительного совета Барнаула:

Стилистика и архитектурные приемы проекта слишком эскизные и упрощенные. В целом это характерно для современной архитектуры. Пока ни один застройщик в Барнауле не готов, видимо, тратиться на достойное архитектурное произведение и платить проектным организациям за работу.

На периферии города такие простые решения не так критичны, считает Квасов. А вот в старой части они сильно заметны. «Исторические приемы в архитектуре не могут быть дешевыми как с точки зрения проектирования, так и точки зрения применяемых материалов и технологий», — говорит Квасов.

Дом на Гоголя. politsib.ru

Квасов считает, что это слишком большое здание для данного участка.

Алексей Квасов,

член градостроительного совета Барнаула: