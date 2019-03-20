Деринг вернулся в градосовет, чтобы защищать памятники архитектуры Барнаула

Руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг вернулся в состав градостроительного совета Барнаула, сказано в постановлении администрации города. Он рассказал altapress.ru, что на заседаниях намерен уделить внимание сохранению памятников архитектуры в краевой столице.

Напомним, архитектор Александр Деринг долгое время был членом градостроительного совета. Но в 2016 году его не включили в обновленный состав.

Сергей Боженко, занимавший на тот момент должность замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заявил СМИ: перестановка связана с тем, что у постоянных членов градосовета «замыливается глаз» и «качество принимаемых решений падало».

Критики решения отмечали, что на место архитекторов пришли строители. В том числе, например, руководитель компании «Селф» Нодар Шония, который тогда готовился к реконструкции барнаульского сереброплавильного завода, и многие решения могли быть спорными. Но на текущих заседаниях он и другие новички-строители бывали редко или вообще не присутствовали.

Александр Деринг,

архитектор , член градостроительного совета Барнаула:

Я надеюсь увидеть на градостроительных советах качественную архитектуру. В том числе бережное отношение к исторической застройке города. В 2006 году в Алтайском крае множество объектов сняли с охраны и сейчас мы видим последствия: ценные исторические объекты идут под снос. Ситуацией нужно управлять.

Напомним, что постановлением Совета народных депутатов Алтайского края от 3 октября 2006 № 481 с охраны сняли 92 памятника, датированные концом XIX — началом XX веков. Больше всего объектов лишились Барнаул (31) и Бийск (24). в основном это купеческие особняки и другие постройки царской эпохи. Также среди исключенных памятников есть советские достопримечательности. Например, дома, в которых работали подпольные типографии.

В том числе из реестра памятников убрали усадьбу купца Михайлова, которая расположена на углу ул. Партизанская и пр. Социалистического. До недавнего времени в полукаменном флигеле и кирпичном здании находились отделения краевого онкодиспансера. Однако учреждение переехало в новые помещения, и на месте бывших памятников планируют построить восьмиэтажное здание прокуратуры. Это может привести к транспортному коллапсу, считают эксперты.

Усадьба купца Михайлова vs прокуратура: как есть и как будет