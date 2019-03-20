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Деринг вернулся в градосовет, чтобы защищать памятники архитектуры Барнаула

Руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг вернулся в состав градостроительного совета Барнаула, сказано в постановлении администрации города. Он рассказал altapress.ru, что на заседаниях намерен уделить внимание сохранению памятников архитектуры в краевой столице.

Открытие гостиницы "Алтай" после реконструкции. Александр Деринг.
Открытие гостиницы "Алтай" после реконструкции. Александр Деринг.
Анна Зайкова.

Напомним, архитектор Александр Деринг долгое время был членом градостроительного совета. Но в 2016 году его не включили в обновленный состав.

Сергей Боженко, занимавший на тот момент должность замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заявил СМИ: перестановка связана с тем, что у постоянных членов градосовета «замыливается глаз» и «качество принимаемых решений падало».

Критики решения отмечали, что на место архитекторов пришли строители. В том числе, например, руководитель компании «Селф» Нодар Шония, который тогда готовился к реконструкции барнаульского сереброплавильного завода, и многие решения могли быть спорными. Но на текущих заседаниях он и другие новички-строители бывали редко или вообще не присутствовали.

Александр Деринг,
архитектор, член градостроительного совета Барнаула:

Я надеюсь увидеть на градостроительных советах качественную архитектуру. В том числе бережное отношение к исторической застройке города. В 2006 году в Алтайском крае множество объектов сняли с охраны и сейчас мы видим последствия: ценные исторические объекты идут под снос. Ситуацией нужно управлять.

Напомним, что постановлением Совета народных депутатов Алтайского края от 3 октября 2006 № 481 с охраны сняли 92 памятника, датированные концом XIX — началом XX веков. Больше всего объектов лишились Барнаул (31) и Бийск (24). в основном это купеческие особняки и другие постройки царской эпохи. Также среди исключенных памятников есть советские достопримечательности. Например, дома, в которых работали подпольные типографии.

В том числе из реестра памятников убрали усадьбу купца Михайлова, которая расположена на углу ул. Партизанская и пр. Социалистического. До недавнего времени в полукаменном флигеле и кирпичном здании находились отделения краевого онкодиспансера. Однако учреждение переехало в новые помещения, и на месте бывших памятников планируют построить восьмиэтажное здание прокуратуры. Это может привести к транспортному коллапсу, считают эксперты.

Усадьба купца Михайлова vs прокуратура: как есть и как будет

Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Дмитрий Лямзин.
Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской, 97.
Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской, 97.
barnaul.org
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