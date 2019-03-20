Деринг вернулся в градосовет, чтобы защищать памятники архитектуры Барнаула

Напомним, архитектор Александр Деринг долгое время был членом градостроительного совета. Но в 2016 году его не включили в обновленный состав.
Сергей Боженко, занимавший на тот момент должность замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заявил СМИ: перестановка связана с тем, что у постоянных членов градосовета «замыливается глаз» и «качество принимаемых решений падало».
Критики решения отмечали, что на место архитекторов пришли строители. В том числе, например, руководитель компании «Селф» Нодар Шония, который тогда готовился к реконструкции барнаульского сереброплавильного завода, и многие решения могли быть спорными. Но на текущих заседаниях он и другие новички-строители бывали редко или вообще не присутствовали.
Александр Деринг,
архитектор, член градостроительного совета Барнаула:
Я надеюсь увидеть на градостроительных советах качественную архитектуру. В том числе бережное отношение к исторической застройке города. В 2006 году в Алтайском крае множество объектов сняли с охраны и сейчас мы видим последствия: ценные исторические объекты идут под снос. Ситуацией нужно управлять.
Напомним, что постановлением Совета народных депутатов Алтайского края от 3 октября 2006 № 481 с охраны сняли 92 памятника, датированные концом XIX — началом XX веков. Больше всего объектов лишились Барнаул (31) и Бийск (24). в основном это купеческие особняки и другие постройки царской эпохи. Также среди исключенных памятников есть советские достопримечательности. Например, дома, в которых работали подпольные типографии.
В том числе из реестра памятников убрали усадьбу купца Михайлова, которая расположена на углу ул. Партизанская и пр. Социалистического. До недавнего времени в полукаменном флигеле и кирпичном здании находились отделения краевого онкодиспансера. Однако учреждение переехало в новые помещения, и на месте бывших памятников планируют построить восьмиэтажное здание прокуратуры. Это может привести к транспортному коллапсу, считают эксперты.