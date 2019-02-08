«Алгоритм» планирует застраивать часть квартала «Жилищной инициативы»

Компания «Алгоритм» готовит эскизные проект домов в квартале 2032, который выиграла компания «Жилищная инициатива». На очередном градостроительном совете 7 февраля проектная компания «Архигрупп» представила проект 17-этажного дома в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 6.

Проект новостройки разработан для компании «ДСК», учредителем которой является ИСК «Алгоритм», следует из данных сайта раскрытия информации rusprofile.ru. Партнерство с застройщиком подтвердил altapress.ru руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. В компании «Алгоритм» воздержались от комментариев.

Эскиз новостроек в квартале 2032. Altapress.ru.

17-этажка одним фасадом будет выходить на ул. Энтузиастов, а вторым — на 65 лет Победы. Ее планируют построить из кирпича. Первый этаж отдать под коммерческие помещения и выполнить фасад из силикатного кирпича. В доме спроектируют одно-, двух, трех- и четырехкомнатные квартиры.

На представленном рендере видно, что «Алгоритм» рассчитывает построить рядом с объектом еще два высотных дома вдоль Энтузиастов.

Градостроительный совет отклонил эскиз «Архигрупп», предложив разработчикам вернуться к решениям утвержденного проекта планировки. Его для квартала 2032 разработал «Алтайгражданпроект».

Квартала 2032. skyscrapercity.com

Отметим, что компания «Жилищная инициатива» уже начала возводить дома и продавать долевки в «Дружном 3» (2032). В том числе в пятиэтажках: стоимость квартир в них примерно как в центре города.

Что известно про «Алгоритм»

Компания «Алгоритм» входит в десятку ведущих строительных компаний Барнаула. Принадлежит предпринимателю Александру Тайчеру. Сейчас застройщик работает в центре города, а также возводит жилые комплексы на ул. Малахова, Юрина и Попова. В конце 2018 года компания выиграла аукцион на право строить жилье на Павловском тракте за ТРЦ «Арена».