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8 февраля -34°C

«Алгоритм» планирует застраивать часть квартала «Жилищной инициативы»

Компания «Алгоритм» готовит эскизные проект домов в квартале 2032, который выиграла компания «Жилищная инициатива». На очередном градостроительном совете 7 февраля проектная компания «Архигрупп» представила проект 17-этажного дома в Барнауле на ул. 65 лет Победы, 6.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Проект новостройки разработан для компании «ДСК», учредителем которой является ИСК «Алгоритм», следует из данных сайта раскрытия информации rusprofile.ru. Партнерство с застройщиком подтвердил altapress.ru руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. В компании «Алгоритм» воздержались от комментариев.

Эскиз новостроек в квартале 2032.
Эскиз новостроек в квартале 2032.
Altapress.ru.

17-этажка одним фасадом будет выходить на ул. Энтузиастов, а вторым — на 65 лет Победы. Ее планируют построить из кирпича. Первый этаж отдать под коммерческие помещения и выполнить фасад из силикатного кирпича. В доме спроектируют одно-, двух, трех- и четырехкомнатные квартиры.

На представленном рендере видно, что «Алгоритм» рассчитывает построить рядом с объектом еще два высотных дома вдоль Энтузиастов.

Градостроительный совет отклонил эскиз «Архигрупп», предложив разработчикам вернуться к решениям утвержденного проекта планировки. Его для квартала 2032 разработал «Алтайгражданпроект».

Квартала 2032.
Квартала 2032.
skyscrapercity.com

Отметим, что компания «Жилищная инициатива» уже начала возводить дома и продавать долевки в «Дружном 3» (2032). В том числе в пятиэтажках: стоимость квартир в них примерно как в центре города.

Что известно про «Алгоритм»

Компания «Алгоритм» входит в десятку ведущих строительных компаний Барнаула. Принадлежит предпринимателю Александру Тайчеру. Сейчас застройщик работает в центре города, а также возводит жилые комплексы на ул. Малахова, Юрина и Попова. В конце 2018 года компания выиграла аукцион на право строить жилье на Павловском тракте за ТРЦ «Арена».

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