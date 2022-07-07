Американская мечта с большим газоном продается в Барнауле за 16,8 млн рублей

Трехэтажный коттедж площадью 400 кв.м. продают в селе Фирсово на Набережной улице. Автор объявления на « Циан » сообщает, что дом построен в 1999 году.

Дом для большой семьи построен на участке в 42 сотки. В коттедже есть два этажа и подвал, два вместительных гаража, большая веранда. На территории есть большой газон, как на американских участках. На заднем дворе посажены декоративные растения.

Отдохнуть можно в бильярдной комнате или в теплой сауне. Также для развлечения предлагается столик для пинг-понга.

Продавец рассказывает, что в доме сделан капитальный ремонт внутри и снаружи, заменена крыша металлочерепицей. Стены из кирпича, облицованные сайдингом.

В доме есть газ, центральный водопровод и есть своя скважина для полива, трехфазное электроснабжение 3-х фазное.

Рядом с домом есть детский сад, магазины «Мария-ра» и «Аникс», школа, остановка общественного транспорта. Коттедж стоит неподалеку от берега реки Лосихи.