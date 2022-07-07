7 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Американская мечта с большим газоном продается в Барнауле за 16,8 млн рублей

Трехэтажный коттедж площадью 400 кв.м. продают в селе Фирсово на Набережной улице. Автор объявления на «Циан» сообщает, что дом построен в 1999 году.

3-этажный дом, 400 кв.м.
3-этажный дом, 400 кв.м.
"Циан"

Дом для большой семьи построен на участке в 42 сотки. В коттедже есть два этажа и подвал, два вместительных гаража, большая веранда. На территории есть большой газон, как на американских участках. На заднем дворе посажены декоративные растения.

Отдохнуть можно в бильярдной комнате или в теплой сауне. Также для развлечения предлагается столик для пинг-понга.

Продавец рассказывает, что в доме сделан капитальный ремонт внутри и снаружи, заменена крыша металлочерепицей. Стены из кирпича, облицованные сайдингом.

В доме есть газ, центральный водопровод и есть своя скважина для полива, трехфазное электроснабжение 3-х фазное.

Рядом с домом есть детский сад, магазины «Мария-ра» и «Аникс», школа, остановка общественного транспорта. Коттедж стоит неподалеку от берега реки Лосихи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость