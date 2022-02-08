Автомобиль за лучший результат: как риелторы Барнаула отметили профессиональный праздник

В праздновании Дня российского риелтора приняли участие более 150 сотрудников «Династии 24». Компания организовала для своих специалистов большой праздник с живой музыкой, угощениями, развлечениями и дорогими подарками.

Самым главным моментом праздника стало награждение лучших сотрудников «Династии 24» по итогам 2021 года. Критерием было количество проведенных сделок и объем выручки. Так, три самых успешных риелтора провели более 210 сделок за 2021 год.

«Роль риелтора как участника рынка недвижимости, безусловно, растет. Тенденцию на покупку жилья один раз и на всю жизнь сменил другой тренд, направленный на перемены. Люди стали мобильнее, они охотнее меняют место работы и жительства: переезжают в другие районы, города и даже страны. И, конечно, им хочется, чтобы рядом был профессионал, которому можно доверить свои дела в сфере недвижимости. Им важно по первому же звонку получить исчерпывающую информацию о том, что происходит на рынке, стоит ли покупать тот или иной объект, куда можно вложиться и т.д. И мы с радостью готовы помочь», — отметил гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин , генеральный директор агентства «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

Руководитель «Династии 24» отметил, что лучшие риелторы решают даже самые нестандартные задачи клиентов. Для этого сотрудники компании приобретают компетенции, выходящие за рамки профессии. Обучение агентство проводит за свой счет. За последние три года «Династия 24» обучила более 1700 сотрудников, многие из которых уже открыли собственное дело и продолжают предоставлять высококачественный сервис клиентам.

«Приведу всего пару примеров нестандартной работы. Один из наших клиентов не мог продать квартиру из-за пианино. Он не знал, куда перевезти музыкальный инструмент, ведь другой недвижимости у него в городе не было. Срывались сделка за сделкой. Наши риелторы нашли для клиента недорогую временную недвижимость — дачу, куда тот смог перевезти вещи, и сделка, наконец, состоялась. Были и другие случаи: например, люди долго не могли продать квартиру из-за смены планировки. Специалисты агентства быстро сориентировались и изящно решили проблему и с дверью, и с документами. Вопрос решен — все счастливы», — рассказал Дмитрий Анатольевич.

День российского риелтора. Фото Дмитрия Лямзина

Сотрудников «Династии 24» с профессиональным праздником не только поздравили, но и выступили в качестве партнера праздника: представители компании «Ингосстрах», «Абсолют Банка» и «Страхового Дома ВСК». А также пришли поздравить с Днем риелтора представители банка «Открытие», застройщик «Вира-строй», нотариус М.В. Перваков. Передали поздравительные адреса компании «Жилищная инициатива» и «Адалин-Строй».

Лучшим риелторам по итогам 2021 года компания вручила дорогие подарки. За наибольшее количество сделок — автомобиль «Хендай Солярис». Также пятеро сотрудников получили туристические путевки и флагманский смартфон. Еще 50 человек получили ценные призы.

Автомобиль за лучший результат. Фото Дмитрия Лямзина

Сегодня «Династия 24» работает в пяти городах России. Четыре офиса размещаются в Алтайском крае, один — в Санкт-Петербурге. В ближайшее время агентство планирует открыть представительства еще в нескольких регионах страны, в том числе соседнем Новосибирске. Отметим, по итогам 2020 года агентство стало партнером № 1 «Сбера» в Алтайском крае.