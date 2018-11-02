Барнаульский застройщик предложил ремонт в квартире в ипотеку

Квартира в Барнауле с отделкой: за и против? Как выбрать в Барнауле квартиру с отделкой «под ключ» и каковы плюсы и минусы? Как найти выгодный вариант жилья с готовым ремонтом? Разбираемся вместе с экспертом.

Квартира в Барнауле с отделкой: за и против?

По обобщенным средним данным барнаульских застройщиков и риэлторов, в столице Алтайского края 70% новостроек сдаются под чистовую отделку, 20% — с готовым ремонтом. Ещё 10% девелоперы продают в формате под черновую отделку, то есть, до начала ремонта жильцам приходится ещё провести некоторые подготовительные работы.

Чаще всего покупатели задумываются о плюсах и минусах покупки квартиры с отделкой от застройщика. Что дороже: покупать готовое или делать ремонт самому? Качественные ли использует материалы застройщик? Ответим на все популярные вопросы.

С отделкой дороже?

Безусловно, если застройщик предлагает выбор — покупать квартиру с ремонтом или нет — то вариант «заезжай и живи» будет дороже, чем голые стены и бетонная стяжка на полу. Разница в цене может составить 10−20%.

Впрочем, если бы вы решили делать ремонт сами, заказав при этом проект и дизайн у специалистов, то именно этот вариант был бы самым дорогим. От 30% и выше пришлось бы потратить плюсом к цене квартиры в зависимости от выбранного ремонта.

Но есть оптимальный вариант. Иногда застройщики предлагают ремонт в ипотеку. Как, например, барнаульская компания «Мой дом». Квартира в ЖК «Новый квартал» площадью 30 квадратов с ремонтом обойдётся в 1 590 тыс. руб. Такой вариант будет гораздо дешевле, чем брать, помимо ипотеки на квартиру, ещё и потребительский кредит на ремонт.

Квартира в Барнауле с отделкой: за и против? архив ООО «Мой Дом»

Отделка от застройщика — не качественная?

Конечно, маловероятно, что обычный застройщик будет закупать дорогие материалы. Скорее всего, это будет решение эконом-класса от дверей до потолка. Сразу квартира «сыпаться» не начнёт, но через год уже, возможно, местами потребуется мелкий ремонт.

Делать самостоятельно, конечно, можно. Но это будет дороже. К тому же, не факт, что вы найдёте хорошие стройматериалы и, тем более, исполнителей.

У застройщика же исполнители, как правило, лучше дилетантов по объявлению. Кроме того, некоторые девелоперы могут предлагать и более продвинутый ремонт «под ключ», чем просто линолеум и дешевые обои.

Совет здесь простой. Спрашивайте, какая гарантия на ремонт, и на какие элементы квартиры отдельно.

Но главное — стоит внимательно смотреть и сравнивать, что у разных застройщиков входит в ремонт «под ключ». Например, в ЖК «Новый квартал» компания «Мой дом» предлагает утеплённые лоджии и шумоизоляцию на 360 градусов. Стальные двери, немецкие конвекторы, счётчики, ламинат вместо линолеума и многие другие преимущества.

У квартир с отделкой «под ключ» плохой дизайн?

Дизайн застройщики предлагают, конечно, типовой, не авторский. Но нужно смотреть на интерьер внимательнее.

В некоторых жилых комплексах он кажется будто из прошлого века. В других — предлагаются вполне современные решения.

В ЖК «Новый квартал» компания «Мой дом» использует решения европейских дизайнеров, которые отнюдь не выглядят типовыми.

Поэтому, выбирая в Барнауле квартиру с отделкой, стоит внимательно смотреть на то, что предлагает застройщик, и тщательно сравнивать имеющиеся варианты.

ЖК «Новый квартал» располагается по адресу: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: 533−991

Застройщик — ООО «Мой ДОМ «. Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф