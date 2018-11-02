Барнаульский застройщик предложил ремонт в квартире в ипотеку

По обобщенным средним данным барнаульских застройщиков и риэлторов, в столице Алтайского края 70% новостроек сдаются под чистовую отделку, 20% — с готовым ремонтом. Ещё 10% девелоперы продают в формате под черновую отделку, то есть, до начала ремонта жильцам приходится ещё провести некоторые подготовительные работы.
Чаще всего покупатели задумываются о плюсах и минусах покупки квартиры с отделкой от застройщика. Что дороже: покупать готовое или делать ремонт самому? Качественные ли использует материалы застройщик? Ответим на все популярные вопросы.
С отделкой дороже?
Безусловно, если застройщик предлагает выбор — покупать квартиру с ремонтом или нет — то вариант «заезжай и живи» будет дороже, чем голые стены и бетонная стяжка на полу. Разница в цене может составить 10−20%.
Впрочем, если бы вы решили делать ремонт сами, заказав при этом проект и дизайн у специалистов, то именно этот вариант был бы самым дорогим. От 30% и выше пришлось бы потратить плюсом к цене квартиры в зависимости от выбранного ремонта.
Но есть оптимальный вариант. Иногда застройщики предлагают ремонт в ипотеку. Как, например, барнаульская компания «Мой дом». Квартира в ЖК «Новый квартал» площадью 30 квадратов с ремонтом обойдётся в 1 590 тыс. руб. Такой вариант будет гораздо дешевле, чем брать, помимо ипотеки на квартиру, ещё и потребительский кредит на ремонт.
Отделка от застройщика — не качественная?
Конечно, маловероятно, что обычный застройщик будет закупать дорогие материалы. Скорее всего, это будет решение эконом-класса от дверей до потолка. Сразу квартира «сыпаться» не начнёт, но через год уже, возможно, местами потребуется мелкий ремонт.
Делать самостоятельно, конечно, можно. Но это будет дороже. К тому же, не факт, что вы найдёте хорошие стройматериалы и, тем более, исполнителей.
У застройщика же исполнители, как правило, лучше дилетантов по объявлению. Кроме того, некоторые девелоперы могут предлагать и более продвинутый ремонт «под ключ», чем просто линолеум и дешевые обои.
Совет здесь простой. Спрашивайте, какая гарантия на ремонт, и на какие элементы квартиры отдельно.
Но главное — стоит внимательно смотреть и сравнивать, что у разных застройщиков входит в ремонт «под ключ». Например, в ЖК «Новый квартал» компания «Мой дом» предлагает утеплённые лоджии и шумоизоляцию на 360 градусов. Стальные двери, немецкие конвекторы, счётчики, ламинат вместо линолеума и многие другие преимущества.
У квартир с отделкой «под ключ» плохой дизайн?
Дизайн застройщики предлагают, конечно, типовой, не авторский. Но нужно смотреть на интерьер внимательнее.
В некоторых жилых комплексах он кажется будто из прошлого века. В других — предлагаются вполне современные решения.
В ЖК «Новый квартал» компания «Мой дом» использует решения европейских дизайнеров, которые отнюдь не выглядят типовыми.
Поэтому, выбирая в Барнауле квартиру с отделкой, стоит внимательно смотреть на то, что предлагает застройщик, и тщательно сравнивать имеющиеся варианты.
ЖК «Новый квартал» располагается по адресу:
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.
Сайт застройщика: барнаулдом.рф
Телефон отдела продаж: 533−991
Застройщик — ООО «Мой ДОМ «. Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф