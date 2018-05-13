Барнаульцы выступят против "коробки" около сереброплавильного завода

Среди этих кирпичных построек, с которых начинался Барнаул 270 лет назад, субботник прошел в 130-й раз. И на этот раз собрал 80 участников - в разы больше, чем обычно.

Обсуждение планов застройки они, понятно, не планировали — работы пилой, топором, граблями и лопатой здесь по-прежнему море. Кое-что, к тому же, приходится делать и делать снова: неуемные клены, разрушающие корнями и без того ветхие постройки, нарастают, как пырей на огороде.

Но вопрос о публичных слушаниях по развитию территории, намеченных на 29 мая, не мог не возникнуть. Что, собственно, и произошло уже в ходе традиционного чаепития.

Мы против "коробки"

Как уже писал altapress.ru, 3 мая проект планировки этой территории опубликовали на сайте мэрии Барнаула. В нем под номером 22 вблизи автострады стоит прямоугольник: новое строение, обозначенное как здание общественного назначения. По площади он намного больше любого другого, уже существующего, местного объекта.

Судя по словам лидера волонтеров архитектора Александр Деринга, ясности, что это за здание, до сих пор нет. И этой ясности, видимо, не будет и на публичных слушаниях — архитектурные проекты объектов на слушания не выносят.

Между тем, волонтеров заинтересовал вопрос: будет ли это "коробка" вроде "Ленты" или "Ашана"? Разговоры на этот счет ходят разные — будто бы все для возведения именно такого здания собственники уже закупили. И дело за малостью: получить разрешение.

Но волонтеры не хотят здесь видеть "коробку". Они не против нового здания. Но оно должно вписаться в ансамбль, говорили они.

Втихую не получится

Деринг пояснил, что для строительства здания на этой территории есть много ограничений. И просто так нельзя взять типовой проект "Ленты" или "Ашана" и поставить на определенную территорию.

Александр Деринг,

архитектор:

— Это большой проект и он должен проходить разные экспертизы. Проекты, которые будут располагаться в зоне регулирования, должны контролироваться органами охраны культурного наследия и, возможно, даже в министерстве культуры будут его смотреть. Просто сделать втихую проект и быстро получить разрешение на строительство, огородить забором и построить, не удастся. Он все равно будет проходить определенные стадии публичности.

Но свое отношение к "коробке" горожане все же должны высказать на публичных слушаниях — для того они и проводятся. Волонтеры идею поддержали — это они и намерены сделать.

Плотина достанется городу

Вообще, в ходе публичных слушаний обсудят два вопроса: один касается планировки территории (где и поставят вопрос о "коробке"), второй — ее межевания.

Территория, развитие которой сейчас планирует компания "Матч", "разорвана", пояснил Деринг. Частью земли владеет муниципалитет. И -собственник хочет объединить участки. С точки зрения архитектора, объединение — дело само по себе совершенно правильное.

Александр Деринг,

архитектор:

— Как я могу строить что-то, если кусок этой территории принадлежит совершенному другому собственнику? Он возьмет и огородит свою территорию забором и разрушит саму идею кластера — объединить с парком Центрального района и сделать большой историко-культурный парк.

Но к способу объединения есть вопросы. Дело в том, что муниципальный участок присоединится к частному в обмен на передачу городу участка под исторической плотиной.

Александр Деринг,

архитектор: