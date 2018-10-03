Чиновники узаконили строительство паркинга во дворе памятников архитектуры в Барнауле

В Барнауле построят паркинг во дворе концертного зала « Сибирь », Минстройтранса и двух памятников архитектуры. Новый проект на Пушкина размещен законно, следует из документов крайохранкультуры. При этом мэрия сейчас судится с застройщиком автомойки на Демидовской площади, которая нарушила исторический архитектурный ансамбль, отмечает ИА «Банкфакс» .

На сайте госзакупок прошло несколько аукционов на строительство паркинга, в том числе сейчас принимаются заявки на услуги контроля за строительными работами. Общая стоимость проекта составит почти 90 млн рублей.

Паркинг необходим для размещения автомобилей гостей концертного зала «Сибирь», служащих Минстройтранса и посетителей будущего театра кукол «Сказка». Данные объекты лично курировал на тот момент губернатор Александр Карлин.

Зачем нужна парковка?

Пока транспорт оставляют на парковках вдоль ул. Пушкина и на соседних улицах, что мешает движению в том числе городских автобусов. Во дворе новостроев есть участок, который можно было бы отвести под парковку. Но он находится в непосредственной близости от памятников архитектуры: рядом с «Домом Морозова» на ул. Ползунова, 34а и «Торговым домом» на пр. Ленина, 5.

Закон по защите памятников запрещает новое строительство в границах их зон охраны. Если они официально не установлены, то составляют до 200 метров от стен здания. Однако для построек купца Морозова и Федулова такой проект разработан. Его заказал КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий».

Согласно этому проекту, зоны охраны памятников архитектуры составляют от 9 до 22 метров и соответствуют ранее отведенной территории зданий. На выделенном участке площадью 12 соток планируется построить подземный паркинг на 35 машиномест, а также надземную парковку на 30 автомобилей.

«Дом Морозова» на ул. Ползунова. skyscrapercity.com

Строителям придется работать предельно аккуратно, чтобы не повредить исторические строения. Тем более, что «Дом Морозова» уже пострадал при демонтаже соседнего театра кукол «Сказка», рассказывал altapress.ru его собственник Владимир Куликов. Кроме того, в проекте зон охраны памятников сказано, что культурно-деловой центр уже «несколько нарушил сложившуюся историко-культурную среду».

В чем ценность «Дома Морозова» и «Торгового дома»

«Дома Морозова» на ул. Ползунова, 34а — образец крупного общественного здания начала XX века в формах эклектики с элементами классицизма. Его построили в 1907 году как галантерейно-розничный и оптовый магазин Морозова. На первом этаже размещались лавки купца, на втором — Барнаульское отделение Русско-Азиатского банка.

В последующие годы его перестраивали под различные нужды. В 1946 году отдали под Народного комиссариата государственной безопасности СССР (НКГБ). В 1990-х приватизировали. Новый собственник планирует открыть в нем музей, а также разместить офисы и учебные классы.

«Торговый дом» на пр. Ленина, 5 — образец крупного общественного здания начала XX века в формах эклектики. Его построил купец II гильдии Иннокентий Федулов. Он начинал как простой мещанин, создав большой и успешный купеческий клан, торговавший мукой и зерном. Здание использовали под магазины и пивные лавки, а потом передали мединституту. Сейчас в нем располагается «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю».