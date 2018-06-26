Дружный-2. В новом доме на ул. Семенова, 8 открыты продажи квартир

В доме, также будет реализована экологическая концепция раздельного сбора мусора без мусоропровода. Для удобства жильцов входная группа будет выполнена их светопрозрачных конструкций, что сделает жизнь в доме более безопасной, особенно для маленьких жителей.

Дружный-2 расположен непосредственно на границе с кварталом Дружный, который "Жилищная инициатива" сдала в эксплуатацию в 2017 г. Поэтому уже у первых новоселов будет возможность пользоваться существующей инфраструктурой: новой современной школой со стадионом и бассейном, детским садом, магазинами, салонами красоты, спортивными площадками, катками с освещением. В шаговой доступности находится гипермаркет "Лента", аквапарк в ТРЦ "Европа", остановки общественного транспорта.

В дальнейшем Дружный-2 будет обеспечен своими социальными объектами. В плане предусмотрено строительство поликлиники, торгового центра, детского сада и школы со стадионом. Ранее "Жилищная инициатива" приступила к строительству многоуровневого гаражно-парковочного комплекса в новом квартале.

Уже скоро "Жилищная инициатива" начнет строительство следующего квартала: Дружный-3, который соединит существующую застройку с ул. Солнечная поляна в границах улиц Энтузиастов - Попова - Семенова.

Квартиры продаются как в рассрочку от застройщика, так и с оформлением ипотеки с господдержкой от 6% годовых. Действуют программы материнского капитала и военной ипотеки, субсидирование ипотеки от застройщика по сниженной ставке.

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В строительстве квартала Дружный-2 ООО "Жилищная инициатива" выступает в качестве генерального подрядчика. Застройщиком нового квартала является ООО "Строительная инициатива", проектные декларации: www.barnaul-si.ru

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее – "Программа кредитования"). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ - 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п.. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб., макс. сумма кредита - 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости объекта. Срок кредита – от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.