Двушка в кубышку. ТОП-5 барнаульских квартир для комфортной жизни или выгодного инвестирования

В 2020-м льготная ипотека под 6,5% за считанные месяцы уронила кредитные ставки на «вторичку». Барнаульцы кинулись скупать жилье. Как итог — скоростной рост цен и дефицит новостроек. В текущем году жилищное строительство пошло на спад, а «ковидную» ипотеку в регионе вообще могут отменить . Пока цены не взлетели до небес и можно взять выгодный кредит, altapress.ru подготовил рейтинг интересных двухкомнатных квартир, как наиболее оптимального варианта на все случаи жизни.

Двухкомнатная квартира за 6,8 млн рублей, которая продается в Краснодаре.

5 место. Двухкомнатная скромняга в доме с разноцветным фасадом

Цена — 3,85 млн рублей

Адрес — ул. Сиреневая , 30

30 Площадь — 52,9 кв. м.

Этаж — 2-й из 10-ти

В Барнауле , на ул. Сиреневая , 30 , продается двухкомнатная квартира за 3,85 млн рублей. «Циан».

Двухкомнатная квартира, выставленная на продажу на сайте «Циан», находится в спальном районе краевой столицы, в красивой высотке с разноцветным фасадом.

По уверениям автора объявления, она светлая и уютная. В ней сделан современный ремонт, есть встроенная мебель. Комнаты изолированные, при желании можно отделить и кухню.

«Придомовая территория ухожена, с озеленением и детской площадкой. По соседству гаражный комплекс», — уточняет автор публикации.

Рядом находится школа № 136, детский сад, магазины, торговый центр «Балтийский». Хозяева готовы немного уступить, но только реальному покупателю.

4 место. «Двушка» с дизайнерскими шторами в тихом районе Барнаула

Цена — 5,85 млн рублей

Адрес — ул. Анатолия , 35-а

35-а Площадь — 56,4 кв. м.

Этаж — 7-й из 16-ти

Двухкомнатная квартира на ул. Анатолия , 35-а , которая продается за 5,85 млн рублей. «Авито».

Двухкомнатная квартира с «Авито» находится рядом с историческим центром города. По заверению продавца, она светлая и уютная. Недешевая недвижимость находится в кирпичном доме, построенном в тихом месте, в отдалении от пр. Комсомольский. Отсюда не слышен шум дороги.

В квартире сделан качественный ремонт. К тому же, «жилые квадраты» заставлены мебелью и оборудованы встроенной бытовой техникой.

Бонусом к ней идут дизайнерские шторы.

3 место. Двухкомнатная квартира в ЖК , возвращающем к жизни

Цена — 7,2 млн рублей

Адрес — ул. Папанинцев , 111

111 Площадь — 85 кв. м.

Этаж — 3-й из 12-ти

Двухкомнатная квартира в ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев , 111 продается за 7,2 млн рублей. «Циан».

Глядя на фотографии двушки в центре Барнаула с сайта «Циан», сразу и не скажешь, чем же она хороша, чтобы так дорого стоить.

Преимущества есть. Во-первых, она находится в относительно новом ЖК «Анастасия». Во-вторых, в ней сделан неплохой, по словам владельцев, ремонт. В третьих, квартира оборудована джакузи, двумя санузлами, душевой кабиной и водонагревателем. В период летнего отключения горячей воды, последнее точно станет едва ли не основным плюсом данной недвижимости.

Кстати, если верить «Википедии», имя Анастасия, означает «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». Для тех, кто решит переехать сюда из апартаментов поскромнее, название комплекса станет символичным.

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам можно добавить консьержа, большую детскую площадку, трехуровневую подземную парковку с двумя местами и кладовкой, принадлежащих владельцам «двушки».

Район хорошо развит — обеспечен неплохой транспортной развязкой, школами, детским технопарком «Кванториум», торговыми центрами и т. д.

2 место. Светлая «двушка» с зоной мультимедиа для акустики

Цена — 8 млн рублей

Адрес — ул. Партизанская , 55

55 Площадь — 71,7 кв. м.

Этаж — 5-й из 16-ти

«Двушка» на ул. Партизанская , 55 , которая продается за 8 млн рублей. «Циан».

Квартира на ул. Партизанская с сайте «Циан», расположена в самом центре Барнаула, в ЖК «Твикс». Как и в большинстве современных относительно свежих новостроек, безопасность стоит на первом месте, поэтому территория жилого комплекса закрытая, а в доме бдит консьерж.

С парковочными местами тоже проблем не будет — есть подземный паркинг.

В самой квартире сделан современный дизайнерский ремонт, установлена система отопления, разводка электрики — с вынесением отдельных зон на предохранители в щитке внутри квартиры.

Кроме того, сделана разводка аудиокабелей в зоне мультимедиа для акустики, поэтому никаких шнуров не понадобится.

Мебель, как и встроенная бытовая техника останется покупателю. Здесь даже шторы останутся. Их выбирал профессиональный дизайнер.

«Квартира после ремонта, в ней никто не жил!» — говорится в объявлении.

1 место. Недвижимость для современного и преуспевающего бизнесмена

Цена — 10 млн рублей

Адрес — ул. Чкалова , 69-а

69-а Площадь — 83 кв. м.

Этаж — 8-й из 15-ти

Стильная «двушка» на ул. Чкалова , 69-а за 10 млн рублей. «Авито».

Судя по лаконичному, но эмоциональному тексту на сайте «Авито», в этой квартире прекрасно все. Она стильная, с хорошим ремонтом, на «отличном этаже», с потрясающими панорамными видами из окон.

Кроме того, в шаговой доступности находятся детские сады, вузы, бассейн, театры, торговые центры.

Бонус

Двухкомнатная квартира за 6,8 млн рублей , которая продается в Краснодаре. «Циан».

Необычная евротрешка, а по сути — просто стандартная двушка, продается в Краснодаре за каких-то 6,8 млн рублей.

У объявления, выставленного на «Циан», даже есть заголовок:

«Все получают удовольствие от камина», — гласит оно.

А еще вместе с электрокамином, новому владельцу останется вся мебель, представленная на фото. Смотрим и наслаждаемся.

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