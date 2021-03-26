Двушка в кубышку. ТОП-5 барнаульских квартир для комфортной жизни или выгодного инвестирования

5 место. Двухкомнатная скромняга в доме с разноцветным фасадом
- Цена — 3,85 млн рублей
- Адрес — ул. Сиреневая, 30
- Площадь — 52,9 кв. м.
- Этаж — 2-й из 10-ти
Двухкомнатная квартира, выставленная на продажу на сайте «Циан», находится в спальном районе краевой столицы, в красивой высотке с разноцветным фасадом.
По уверениям автора объявления, она светлая и уютная. В ней сделан современный ремонт, есть встроенная мебель. Комнаты изолированные, при желании можно отделить и кухню.
«Придомовая территория ухожена, с озеленением и детской площадкой. По соседству гаражный комплекс», — уточняет автор публикации.
Рядом находится школа № 136, детский сад, магазины, торговый центр «Балтийский». Хозяева готовы немного уступить, но только реальному покупателю.
4 место. «Двушка» с дизайнерскими шторами в тихом районе Барнаула
- Цена — 5,85 млн рублей
- Адрес — ул. Анатолия, 35-а
- Площадь — 56,4 кв. м.
- Этаж — 7-й из 16-ти
Двухкомнатная квартира с «Авито» находится рядом с историческим центром города. По заверению продавца, она светлая и уютная. Недешевая недвижимость находится в кирпичном доме, построенном в тихом месте, в отдалении от пр. Комсомольский. Отсюда не слышен шум дороги.
В квартире сделан качественный ремонт. К тому же, «жилые квадраты» заставлены мебелью и оборудованы встроенной бытовой техникой.
Бонусом к ней идут дизайнерские шторы.
3 место. Двухкомнатная квартира в ЖК, возвращающем к жизни
- Цена — 7,2 млн рублей
- Адрес — ул. Папанинцев, 111
- Площадь — 85 кв. м.
- Этаж — 3-й из 12-ти
Глядя на фотографии двушки в центре Барнаула с сайта «Циан», сразу и не скажешь, чем же она хороша, чтобы так дорого стоить.
Преимущества есть. Во-первых, она находится в относительно новом ЖК «Анастасия». Во-вторых, в ней сделан неплохой, по словам владельцев, ремонт. В третьих, квартира оборудована джакузи, двумя санузлами, душевой кабиной и водонагревателем. В период летнего отключения горячей воды, последнее точно станет едва ли не основным плюсом данной недвижимости.
Кстати, если верить «Википедии», имя Анастасия, означает «возвращение к жизни, воскресение, возрождение». Для тех, кто решит переехать сюда из апартаментов поскромнее, название комплекса станет символичным.
В дополнение к вышеперечисленным преимуществам можно добавить консьержа, большую детскую площадку, трехуровневую подземную парковку с двумя местами и кладовкой, принадлежащих владельцам «двушки».
Район хорошо развит — обеспечен неплохой транспортной развязкой, школами, детским технопарком «Кванториум», торговыми центрами и т. д.
2 место. Светлая «двушка» с зоной мультимедиа для акустики
- Цена — 8 млн рублей
- Адрес — ул. Партизанская, 55
- Площадь — 71,7 кв. м.
- Этаж — 5-й из 16-ти
Квартира на ул. Партизанская с сайте «Циан», расположена в самом центре Барнаула, в ЖК «Твикс». Как и в большинстве современных относительно свежих новостроек, безопасность стоит на первом месте, поэтому территория жилого комплекса закрытая, а в доме бдит консьерж.
С парковочными местами тоже проблем не будет — есть подземный паркинг.
В самой квартире сделан современный дизайнерский ремонт, установлена система отопления, разводка электрики — с вынесением отдельных зон на предохранители в щитке внутри квартиры.
Кроме того, сделана разводка аудиокабелей в зоне мультимедиа для акустики, поэтому никаких шнуров не понадобится.
Мебель, как и встроенная бытовая техника останется покупателю. Здесь даже шторы останутся. Их выбирал профессиональный дизайнер.
«Квартира после ремонта, в ней никто не жил!» — говорится в объявлении.
1 место. Недвижимость для современного и преуспевающего бизнесмена
- Цена — 10 млн рублей
- Адрес — ул. Чкалова, 69-а
- Площадь — 83 кв. м.
- Этаж — 8-й из 15-ти
Судя по лаконичному, но эмоциональному тексту на сайте «Авито», в этой квартире прекрасно все. Она стильная, с хорошим ремонтом, на «отличном этаже», с потрясающими панорамными видами из окон.
Кроме того, в шаговой доступности находятся детские сады, вузы, бассейн, театры, торговые центры.
Бонус
Необычная евротрешка, а по сути — просто стандартная двушка, продается в Краснодаре за каких-то 6,8 млн рублей.
У объявления, выставленного на «Циан», даже есть заголовок:
«Все получают удовольствие от камина», — гласит оно.
А еще вместе с электрокамином, новому владельцу останется вся мебель, представленная на фото. Смотрим и наслаждаемся.
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