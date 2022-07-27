27 июля
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Недвижимость

Экологически чистый трехэтажный коттедж с джакузи и спортзалом продается в Барнауле за 25 млн рублей

Роскошный коттедж с дизайнерским ремонтом выставлен на продажу в пос. Спутник под Барнаулом. Как следует из объявления на «Авито», площадь дома составляет 320 кв. метров. При общей цене в 25 млн рублей, стоимость одного кв. метра составит 78 125 руб.

Коттедж
Коттедж
Avito.ru

В доме сделан ремонт с использованием современных строительных материалов. Для облицовки коттеджа использовался рваный камень натуральных цветов. В доме имеются пластиковые окна, стилизованные под дерево.

Как отмечает автор объявления, основным сырьем для строительства коттеджа были экологические газобетонные блоки, в составе которых находятся природные минералы: песок, известь, цемент и вода, а химические добавки при этом не используются.

Сам дом состоит из трех этажей и цоколя, где расположились сауна с джакузи, спортивный зал и прачечная.

На первом этаже располагаются две закрытые веранды, гардеробная, зал-гостиная и кухня, а также спальня/гостевая комната.

На втором этаже располагаются три спальни, а на третьем этаже — еще одна дополнительная гостевая комната. На участке имеется гараж на два автомобиля.

Владелец отмечает транспортную доступность (ходят автобусы и маршрутки), а также развитую инфраструктуру — рядом имеется детский сад, медпункт, хоккейная коробка, 4 детские площадки, различные магазины, ведется строительство школы.

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