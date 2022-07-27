Экологически чистый трехэтажный коттедж с джакузи и спортзалом продается в Барнауле за 25 млн рублей

В доме сделан ремонт с использованием современных строительных материалов. Для облицовки коттеджа использовался рваный камень натуральных цветов. В доме имеются пластиковые окна, стилизованные под дерево.
Как отмечает автор объявления, основным сырьем для строительства коттеджа были экологические газобетонные блоки, в составе которых находятся природные минералы: песок, известь, цемент и вода, а химические добавки при этом не используются.
Сам дом состоит из трех этажей и цоколя, где расположились сауна с джакузи, спортивный зал и прачечная.
На первом этаже располагаются две закрытые веранды, гардеробная, зал-гостиная и кухня, а также спальня/гостевая комната.
На втором этаже располагаются три спальни, а на третьем этаже — еще одна дополнительная гостевая комната. На участке имеется гараж на два автомобиля.
Владелец отмечает транспортную доступность (ходят автобусы и маршрутки), а также развитую инфраструктуру — рядом имеется детский сад, медпункт, хоккейная коробка, 4 детские площадки, различные магазины, ведется строительство школы.