Эксперты: барнаульской семье нужно 14 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке

Средняя российская семья накопит на квартиру за 19,6 лет. А жители Барнаула могут сделать это за 13,7 лет, пишет "Недвижимость Алтай".
По данным Новосибирскстата, средний размер заработной платы в регионе в январе-марте составил 23 302 рубля , а вот средняя цена квартиры в новостройке площадью 54 квадратных метра составляет 2 млн 311 тыс. рублей (по данным аналитики "Недвижимость Алтай", один квадрат в апреле продавался по 42 810 рублей).
Получается, что семья из двух работающих человек, откладывая ежемесячно 30% своего заработка, сможет накопить на жилье за 13,7 лет.
В 2013 году на покупку квартиры российские семьи тратили 21,9 года, а сегодня — 19,6 лет.
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