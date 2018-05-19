Долги по зарплате в России за месяц выросли до 3 млрд рублей

Работодатели России на 1 мая задолжали выплаты 48,2 тыс.человек. Из них 41% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; по 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых.

В Алтайском крае перед работниками накопилось долгов на 12,9 млн рублей. Это одни из самых низких показателей задолженности среди регионов СФО. Больше всего работодатели должны в Красноярском крае — 67,9 млн, меньше всего — в Республике Алтай. Там, по данным Росстата, долгов нет вообще. В целом по России "лидером" по не выплатам стал Приморский край, с 462,4 млн рублей долгов.

Ранее сообщалось, что у людей с низкими доходами высок риск получить слабоумие в пожилом возрасте. К такому мнению пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.