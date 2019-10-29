По новым правилам финансирования строительства многоквартирного жилья в Алтайском крае строится лишь пять из 92 объектов. Об этом Altapress.ru сообщили в инспекции строительного и жилищного надзора края. На вопрос, как будет развиваться жилищное строительство региона и когда завершится переходный период, в ведомстве пока отвечают со сдержанным оптимизмом.

Строят по-старому

Прием заявок на соответствие критериям Минстроя, позволяющим достраивать многоквартирные дома по старым правилам, завершился 1 октября. И в инспекции подвели итоги.

84 дома (из них 82 в Барнауле и по одному в Новоалтайске и Заринске) достроят без применения эскроу-счетов, проектного финансирования и с участием средств дольщиков, как это было раньше.

«Эти объекты соответствуют критериям, установленным Минстроем России: готовность — не менее 30%, доля проданных квартир — не менее 10%. Информация о строительной готовности прошла проверку кадастровых инженеров», — рассказал Олег Веремеинко, начальник инспекции стройжилнадзора края.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Пятерка первых

Пять домов уже возводят по новым правилам, предусматривающим проектное финансирование и сохранение средств покупателей жилья на эскроу-счетах в банках (или строительство за счет собственных средств застройщика), рассказал Веремеинко.

Заявки на получение проектного финансирования по еще трем объектам находятся на рассмотрении — чиновник упомянул, в частности, проект ИСК «Союз» с «Альфа-Банком».

«Только что поступила информация о регистрации первого договора долевого участия ИСК «Союз», — сообщила Ольга Дерявская, замначальника инспекции стройжилнадзора края.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Решение не принято

А еще по трем строящимся объектам решение не принято. Первый из них — объект «Барнаулкапстроя». Компания ведет переговоры с банком о проектном финансировании, и сомнений в его получении у Олега Веремеинко нет.

«У «Барнаулкапстроя» налажена работа со Сбербанком — он уже ведет два объекта по эскроу-счетам и знает, какой пакет документов надо собрать в соответствии с требованиями, — сказал начальник инспекции.

Второй объект — компании «Строительная инициатива»: она намеревается возвести дом на собственные средства. Третий же объект принадлежит «Акватории», которая сегодня судится в арбитражном суде и никаких решений не принимает. При этом Олег Веремеинко не видит риска появления у «Акватории» обманутых дольщиков.

«Строительная готовность объекта низкая, по данным на октябрь — около 10%, заключен всего один договор долевого участия, средства дольщиков не привлекались, новые договоры не заключались», — сказал начальник инспекции.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Сдержанный оптимизм

Так или иначе, нацпроект «Жилье» поставил перед Алтайским краем задачу — до 2024 года ввести 4,9 млн кв. метров жилья. Оценивая возможность ввода такого объема, Олег Веремеинко выразил, можно сказать, сдержанный оптимизм.

По его словам, количество разрешений на строительство, выданных в 2019 году, сократилось почти вдвое: с 56 в 2018 году до примерно 30 в 2019-м. Но объем строительства с учетом разрешений, полученных в прошлые годы, не сократится, прогнозирует чиновник. По крайней мере, в 2020—2021 годах.

Менее ясна ситуация с будущим кредитованием масштабной алтайской стройки.

Банки тоже не готовы

Здесь есть по крайней мере две проблемы. Во-первых, соответствие застройщиков требованиям банков. По словам Олега Веремеинко, все новые объекты должны будут финансировать уже по новым правилам. При этом у застройщика есть обязанность им следовать, тогда как у банка — только право работать со строительными компаниями или нет. На вопрос, какая часть строителей не уложатся в банковские требования, ответа нет.

Банк. архив mrfin.ru

Во-вторых, неясно, смогут ли банки выдать необходимый объем кредитных ресурсов, чтобы заместить находящиеся на эскроу-счетах средства дольщиков.

По сведениям Ольги Дерявской, сегодня на финансирование объектов по старым правилам привлечены средства дольщиков на 33 млрд рублей. Для сравнения: стоимость пяти объектов, которые сейчас строят по-новому, оценивается в 2,585 млрд.

О готовности работать с эскроу-счетами уже заявили несколько крупных федеральных банков. Между тем, выдал кредиты на проектное финансирование в Алтайском крае пока только один — Сбербанк.

«На протяжении довольно длительного времени я слышу от банков, что они готовы работать по проектному финансированию. Но когда начинаешь отрабатывать конкретную ситуацию застройщика, понимаешь: они тоже не готовы. Но работа ведется», — оптимистично резюмировала Ольга Дерявская.

Банк России. cbr.ru

Не проблема , а вызов

Надо сказать, что эта же тема обсуждалась и на экспертном совете в ИД «Алтапресс». Представители банковского сообщества отметили, что эксроу-счета — новый и сложный для них продукт.

Работа по новым правилам требует полного анализа деятельности застройщика (а в случае необходимости — изучения потоков по всем его объектам) и понимания окупаемости. Более того, на банки возложены функции сопровождения строительного проекта и отчасти — надзора.