Недвижимость

Финишная прямая! ЖК "Большая Медведица" готовится к сдаче своего четвертого дома

Сегодня, 13:25.
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Пока барнаульцы начинают задумываться о новогодних праздниках, счастливые обладатели квартиры в ЖК "Большая Медведица" планируют новоселье. Ведь дом, расположенный по адресу ул. Пролетарская, 150 активно готовят к сдаче! Своим покупателям ЖК "Большая Медведица" дарит эксклюзивные подарки.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

Четвертый дом ЖК "Большая Медведица" готовят к вводу в эксплуатацию – 18-этажный, монолитный дом комфорт-класса с двухуровневым подземным паркингом с нетерпением ждет своих новоселов. Сейчас строители докрашивают фасад, а теплотехники – выполняют пусконаладочные работы – проверяют и испытывают системы отопления. Во всех квартирах уже сделана внутренняя отделка – ровные стены, идеальная стяжка пола, надежные двери точно порадуют жильцов. В скором времени в одной из трехкомнатных квартир будет открыт шоу-рум – интересные решения, дизайнерские задумки, нужные мелочи – все это станет доступно покупателям.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Тем, кто мечтает жить в современном комплексе в самом центре города стоит поторопиться. В ноябре для покупателей действует выгодное предложение. Выбрав просторную трехкомнатную квартиру, новоселы получат нужный подарок – сити-бокс! Напомним, что сити-бокс – это индивидуальное место хранения, которое поможет освободить квартиру от сезонных или габаритных предметов, например комплекта автомобильных шин или горного велосипеда. Располагаются кладовые в подземном паркинге, поэтому ваши вещи всегда будут под рукой, им будут не страшны ни морозы, ни сырость.

Эргономичные планировки квартир, витражные теплые лоджии с видом на историческую часть города и новую архитектуру, подземная парковка, откуда прямиком до квартиры вас доставит лифт, облагороженный двор с детскими площадками – все это о ЖК "Большая Медведица".

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Жители называют свой дом "тихим оазисом". Действительно: расположившись в самом центре деловой, учебной и культурной жизни Барнаула, жилой комплекс как бы со стороны смотрит на всю суету большого города. На оптимальном расстоянии находятся шумные магистрали и громкие торговые центры – вы сможете дойти пешком до ТРК "СИТИ-центр" или ТОЦ "Гулливер парк", но в то же время, их гам и суета не будет тревожить вас тихими вечерами или ночью.

Для тех, кто хочет жить с комфортом, ЖК "Большая Медведица" предусмотрела доступные способы покупки. Один из них — Trade-in — это честный обмен старой квартиры на новую. Программа привлекательна тем, что ваша старая квартира примется в зачет по рыночной стоимости, в то время как большинство аналогичных схем предлагают выкупить недвижимость на 20-30 процентов ниже рынка. Таким образом, вы не потеряете свои деньги, и сэкономите время, ведь вам не придется заниматься продажей своего старого жилья.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Приобрести квартиру в "Большой Медведице" легко. Предлагаются разнообразные способы покупки — полная оплата, ипотека, рассрочка до конца года, Trade-in. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Мы в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Организатор акции: застройщик ООО "Адалин-Строй". Акция действительна до 30 ноября 2017 года. С проектной декларацией, а также условиями акции можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru. Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй".

Источник: kapitalist.tv

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