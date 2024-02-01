Финишный рывок. Алтайские строители обеспечили 568% роста ввода жилья в декабре

Ввод жилья в эксплуатацию в Алтайском крае резко ускорился в декабре, благодаря чему жилищное строительство завершило 2023 год "в зеленой зоне" - пусть с небольшим, но приростом. Это следует из информации, опубликованном на аналитическом портале госкорпорации Дом.рф. При этом показатель ввода жилья в последнем месяце года выглядит фантастическим – как будто застройщики, накопив силы для решающего рывка, поторопились выдать на-гора эффектный отчет.

Последний вагон для заемщика

Весь год алтайские застройщики, специализирующиеся на многоквартирном жилье, не выходили из числа отстающих – ввод в эксплуатацию был стабильно ниже уровня 2022 года.

Так, в мае ввели 73 тыс. кв. метров (минус 7% к маю 2022-го), в августе 81 тыс. (минус 26%), в ноябре - 14 тыс. (минус 59%). Отставание по сдаче высоток было настолько большим, что, казалось, и по итогам года будет большой жирный минус.

Одновременно льготная ипотека поддерживала спрос на жилье в новостройках.

Ежемесячно жители края получал более 550 кредитов по госпрограммам, а с августа – около 1 тыс. (плюс-минус). За тысячу количество выдач по госпрограммам перевалило только раз – в октябре 2020-го - и тоже на фоне разговоров об отмене льготной ипотеки.

Ипотека в Алтайском крае в 2023 году. Altapress.ru

Да, в октябре 2023-го наблюдался спад ипотеки на 20%. Но, как стало понятно по итогам года, не такой уж значительный.

Понимая, что жилье скоро станет еще дороже, а льготную ипотеку могут отменить, люди торопились «вспрыгнуть в последний вагон», — так описывают поведение заемщиков эксперты рынка недвижимости.

Итог года попал в «зеленую зону»

Квк уже рассказывал altapress.ru, результатом растущего спроса и сокращения предложения был существенный рост цен на первичное жилье с 91 тыс. рублей за квадратный метр в декабре 2022 года до 109 тыс. в декабре 2023-го (данные Сбериндекса по фактическим сделкам).

А вот что касается сдачи жилья, то в декабре строители расстарались и ввели 219 тыс. кв. метров. Это 568% к декабрю 2022 года (33 тыс. кв. метров). Причем ускорение произошло как в секторе многоэтажного жилья (сдано 129 тыс. кв. метров), так и в частном домостроении (90 тыс. кв. метров).

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

В результате и весь год завершен в «зеленой зоне»: в крае введено в эксплуатацию 946 тыс. кв. метров жилья - это на 2% больше, чем в 2022 году.

Отметим, однако, что ввод именно многоквартирного жилья за весь прошлый год все же сильно отстает от 2022-го: минус 21% (или 360 тыс. кв. метров), по данным нашдом.рф.

И, наоборот, ввод индивидуального побил очередной рекорд: 586 тыс. кв. метров, или +25% к прошлом году. Судя по опубликованным данным нашдом.рф, это абсолютный рекорд по крайней мере с 2016 года.

Частный дом. ИЖС. Altapress.ru

Со льготной ипотекой стало сложнее

Как будет развиваться ситуация дальше? По данным на февраль, в Алтайском крае выдано 48 разрешений на строительство многоквартирников. Это меньше, чем в начале 2023 года (51).

Дмитрий Дворядкин, директор агентства недвижимости «Династия 24», высказал предположение в эфире радио Business FM: в 2024 году показатель ввода жилья будет примерно таким же, что и в 2023-м. Большое количество квадратных метров на рынок вряд ли выйдет - нет задела.

«Ситуация со льготной ипотекой стала только сложнее. Крупные банки выдают ее только если получат субсидию от застройщика. А девелоперы платить банкам не хотят и льготную ипотеку просто бойкотируют. Остались лишь небольшие банки, в пользу которых может перераспределиться спрос», — прокомментировал он.

Расчет ипотеки. Фото Анны Зайковой

По его оценкам, потребность покупать жилье остается, но многие заняли выжидательную позицию, пока условия не станут более выгодными.

«Если это произойдет, отложенный спрос хлынет на рынок. К чему это может привести? К росту цен, который и без того достаточно высокий», — рассуждает Дворядкин.

Ранее altapress.ru рассказывал: многие эксперты сходятся во мнении, что к лету льготные ипотечные программы отменят для большинства граждан. Это еще один прогноз на 2024 года. Впрочем, этот прогноз мы слышим уже три года.

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