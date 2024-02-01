Финишный рывок. Алтайские строители обеспечили 568% роста ввода жилья в декабре

Последний вагон для заемщика
Весь год алтайские застройщики, специализирующиеся на многоквартирном жилье, не выходили из числа отстающих – ввод в эксплуатацию был стабильно ниже уровня 2022 года.
Так, в мае ввели 73 тыс. кв. метров (минус 7% к маю 2022-го), в августе 81 тыс. (минус 26%), в ноябре - 14 тыс. (минус 59%). Отставание по сдаче высоток было настолько большим, что, казалось, и по итогам года будет большой жирный минус.
Одновременно льготная ипотека поддерживала спрос на жилье в новостройках.
Ежемесячно жители края получал более 550 кредитов по госпрограммам, а с августа – около 1 тыс. (плюс-минус). За тысячу количество выдач по госпрограммам перевалило только раз – в октябре 2020-го - и тоже на фоне разговоров об отмене льготной ипотеки.
Да, в октябре 2023-го наблюдался спад ипотеки на 20%. Но, как стало понятно по итогам года, не такой уж значительный.
Понимая, что жилье скоро станет еще дороже, а льготную ипотеку могут отменить, люди торопились «вспрыгнуть в последний вагон», — так описывают поведение заемщиков эксперты рынка недвижимости.
Итог года попал в «зеленую зону»
Квк уже рассказывал altapress.ru, результатом растущего спроса и сокращения предложения был существенный рост цен на первичное жилье с 91 тыс. рублей за квадратный метр в декабре 2022 года до 109 тыс. в декабре 2023-го (данные Сбериндекса по фактическим сделкам).
А вот что касается сдачи жилья, то в декабре строители расстарались и ввели 219 тыс. кв. метров. Это 568% к декабрю 2022 года (33 тыс. кв. метров). Причем ускорение произошло как в секторе многоэтажного жилья (сдано 129 тыс. кв. метров), так и в частном домостроении (90 тыс. кв. метров).
В результате и весь год завершен в «зеленой зоне»: в крае введено в эксплуатацию 946 тыс. кв. метров жилья - это на 2% больше, чем в 2022 году.
Отметим, однако, что ввод именно многоквартирного жилья за весь прошлый год все же сильно отстает от 2022-го: минус 21% (или 360 тыс. кв. метров), по данным нашдом.рф.
И, наоборот, ввод индивидуального побил очередной рекорд: 586 тыс. кв. метров, или +25% к прошлом году. Судя по опубликованным данным нашдом.рф, это абсолютный рекорд по крайней мере с 2016 года.
Со льготной ипотекой стало сложнее
Как будет развиваться ситуация дальше? По данным на февраль, в Алтайском крае выдано 48 разрешений на строительство многоквартирников. Это меньше, чем в начале 2023 года (51).
Дмитрий Дворядкин, директор агентства недвижимости «Династия 24», высказал предположение в эфире радио Business FM: в 2024 году показатель ввода жилья будет примерно таким же, что и в 2023-м. Большое количество квадратных метров на рынок вряд ли выйдет - нет задела.
«Ситуация со льготной ипотекой стала только сложнее. Крупные банки выдают ее только если получат субсидию от застройщика. А девелоперы платить банкам не хотят и льготную ипотеку просто бойкотируют. Остались лишь небольшие банки, в пользу которых может перераспределиться спрос», — прокомментировал он.
По его оценкам, потребность покупать жилье остается, но многие заняли выжидательную позицию, пока условия не станут более выгодными.
«Если это произойдет, отложенный спрос хлынет на рынок. К чему это может привести? К росту цен, который и без того достаточно высокий», — рассуждает Дворядкин.
Ранее altapress.ru рассказывал: многие эксперты сходятся во мнении, что к лету льготные ипотечные программы отменят для большинства граждан. Это еще один прогноз на 2024 года. Впрочем, этот прогноз мы слышим уже три года.
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