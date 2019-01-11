«Сейчас идет третий психоз»: эксперт объяснил, почему в Барнауле подешевеет недвижимость

В 2018 году рынок недвижимости Барнаула пережил два мощных психоза, разогревших спрос. Сейчас он проходит третий, после которого начнется падение цен. Такой прогноз дал известный в Алтайском крае риэлтор Геннадий Малков , возглавляющий агентство недвижимости «Дом».

Почему росли цены?

Первый психоз спровоцировало падение ставок по ипотеке, говорит Малков. Действительно, к концу года банки предложили исторически низкие ставки — 7,5−9% годовых. Это подтолкнуло людей к покупке квартир.

За январь-ноябрь 2018 года в Алтайском крае выдано 22,3 тыс. ипотечных кредитов на 31,45 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года только 23 млрд, приводил данные Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса в декабре 2018 года.

Геннадий Малков,

собственник агентства недвижимости «Дом»:

Также спрос постоянно подогревало обсуждение нового закона, который начинает регулировать рынок строящегося жилья. Девелоперы заявляли, что лишившись «бесплатных» денег дольщиков они пойдут за кредитами в банки и в результате будут поднимать цены на «квадрат». При этом параллельно они подстегивали свои продажи через сеть риэлторов и рекламу.

Тренд наглядно иллюстрировала статистика: уже во второй половине 2018-го цени на «первичку» пошли вверх. В ноябре они достигли докризисных показателей — 44,37 тыс. рублей за квадратный метр, приводила цифры «Недвижимость Алтая». Плюс стремительно сокращалось предложение.

«Спрос таков, что сейчас мы можем предложить покупателю только долевки с вводом в конце 2019 года. Подобрать квартиру от застройщика в готовом или сдающемся доме почти невозможно», — говорил президент Союза риэлторов Барнаула Дмитрий Дворядкин.

Что изменилось?

Тренд с ипотекой уже не актуален, говорит Малков. Ему на смену пришел третий: ставки по жилищным кредитам начали расти. В первом квартале 2019 года ставки должны подняться на 0,25−0,5%, писала «Российская газета». Поэтому люди спешат успеть заключить выгодную сделку под минимальный процент.

Геннадий Малков,

собственник агентства недвижимости «Дом»:

Разогнавшаяся волна спроса на недвижимость в Барнауле будет постепенно остывать по объективным причинам — доходы жителей края не растут, денег в экономике не становится больше.

Плюс на рынке будет все больше дефолтных квартир — недвижимости, которую купили в ипотеку в период ажиотажного спроса, а потом не смогли оплачивать.

«Банки готовятся к этой перспективе, создавая специальные структуры для самостоятельной продаже такой недвижимости», — отмечает Малков и ожидает падение цен на недвижимость в 2019 году.