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5 апреля 4°C

Геннадий Малков сложил полномочия директора агентства недвижимости «Дом»

Геннадий Малков передал оперативное управление агентством недвижимости «Дом» новому директору Михаилу Шаркову. Один из первых риэлторов Барнаула рассказал altapress.ru, что оставил за собой место в составе совета директоров и в правлении компании, а также роль консультанта.

Геннадий Малков.
Геннадий Малков.
Анна Зайкова
Известная предпринимательница продала свой последний магазин в Барнауле
Потребитель

Чем известен Малков

Геннадий Малков пришел в бизнес из административных структур: с 1985 года он занимал должность начальника отдела по учету и распределению жилой площади Индустриального райисполкома Барнаула. Работал с ветеранами войн, инвалидами и другими горожанами, которым полагалась квартира от государства. Затем стал начальником аналитического отдела мэрии.

В апреле 1991 года он совместно со страховой компанией создал «Аско-Дом». Партнеры занимались страховым бизнесом, а он организацией сделок с недвижимостью: «Рынок частных домов был всегда. И мы работали на нем». Затем агентство «Дом» стало работать самостоятельно.

Малков выступал консультантом в том числе строительных компаний.

Геннадий Малков,
основатель агентства недвижимости «Дом»:

В кризис 1998—1999 годов предприятия не могли платить отчисления в Пенсионный фонд, поэтому их счета арестовывали. У них были жилые недострои и я предложил должникам складываться на завершение одного дома. После продажи квартир, ведомство получало расчет. Чтобы организовать это, несколько предпринимателей, в том числе АН «Дом» и Юрий Гатилов объединились. Так появилась «Жилищная инициатива». Свои акции я продал Гатилову около 10 лет назад.

В истории АН «Дом» есть и другие крупные проекты, например попытка в 1995 году привлечь американские инвестиции для массового строительства коттеджей в Индустриальном районе. Для этого уже выбрали участок на Солнечной поляне, разработали проект планировки и типовые коттеджи, нашли подрядчиков-строителей. Но построить не получилось.

Также Малков стоял во главе Ассоциации риэлтров и развивал комплекс поселков «Фирсова Слобода» (2005−2018 годы) вместе с партнером Андреем Слободяном. У АН «Дом» было эксклюзивное право продавать там участки.

Чем займется основатель АН «Дом»

Сейчас, рассказал Малков altapress.ru, он собирается на полгода в Канаду (там живут и работают его дети). Оперативным управлением АН «Дом» будет заниматься Михаил Шарков, в бывшем один из топ-менеджеров Сбербанка в Алтайском крае.

Перед отъездом Геннадий Малков создал в Барнауле профсоюз риэлтров, который организует обучение, повышение квалификации, но главное вводит новый принцип организации сделок.

Геннадий Малков,
основатель агентства недвижимости «Дом»:

Во всем мире комиссию за сделку платит продавец. Риэлтор покупателя легко обращается к коллегам, зная, что половиной дохода с ним поделятся. Рынок Барнаула работает по-другому: комиссию платит и продавец, и покупатель. В профсоюзе риэлторов это удалось исправить. Это позволяет сократить срок экспозиции квартиры, сэкономить деньги клиента на демпинге, а риэлтору больше зарабатывать.

Основатель АН «Дом» планирует консультировать коллег и партнеров дистанционно, а также принимать участие в решении стратегических задач компании.

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