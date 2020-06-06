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6 июня
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Недвижимость

Глава Барнаула после пикета дольщиков решил в воскресенье разобраться с долгостроем

Глава Барнаула Вячеслав Франк в воскресенье, 7 июня, проведет рабочее совещание по ситуации с недостроенным жилым домом, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Дмитрий Лямзин.

Примечательно, что сегодня, 6 июня, дольщики строящегося дома № 195а по проспекту Ленина провели пикет. На мероприятии они просили власть помочь.

Люди напомнили, что дом планировали сдать в эксплуатацию в 3 квартале 2017 года, но уже несколько раз перенесли дедлайн. И на сегодняшний день работы не завершены.

«Главой города принято решение в воскресенье собрать совещание чтобы разобраться в сложившейся ситуации», — отреагировали власти Барнаула.

В мероприятии примут участие профильные городские комитеты, представители застройщика и руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Стройка.
Стройка.
СС0.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на два года задерживают ввод многоэтажки, дольщики грозили митингами. Многоквартирный дом строила компания «ПР-Холдинг».

После «угроз» Следственный комитет начал доследственную проверку. Тогда замруководителя краевой Госинспекции Ольга Дерявская объяснила, что у низкого темпа строительства есть объективная причина — можно возводить только за счет дольщиков.

За год до этого один из дольщиков угрожал банкротством застройщику, пытаясь взыскать около 2 млн рублей за возвращенную квартиру. Строитель назвал это потребительским экстремизмом.

Кстати, очередной «крайний срок» назначали на 31 декабря 2019 года. Как уже понятно, это был не последний крайний срок.

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